"Umbria Green Festival". Arte, scienza e natura si incontrano nel cuore verde d'Italia

Un evento in cui la scienza prende vita attraverso lo spettacolo, la musica si fonde con la poesia e la natura si trasforma in arte. Dal 1° luglio torna l’Umbria Green Festival, che festeggia il suo decimo anniversario con un’edizione straordinaria: debutti assoluti, artisti di fama internazionale e show unici animeranno alcuni degli scenari più affascinanti della regione.

Le grandi presenze

Sarà la prima nazionale dello spettacolo "Alberi", con Giovanni Storti e Stefano Mancuso, ad aprire la nuova edizione del festival: un’esperienza coinvolgente che intreccia umorismo e botanica. Tra i protagonisti di quest’anno figurano nomi di spicco come Michel Houellebecq, Toshio Hosokawa, Isabella Ragonese, Valeria Solarino, Massimo Recalcati, Telmo Pievani, Donatella Di Pietrantonio e Nicola Lagioia. Un’edizione che celebra l'incontro tra scienza e arti, tutte riunite nel segno della natura.

“ Umbria Green Festival è uno spazio di scambio culturale attivo, capace di generare consapevolezza ecologica attraverso la bellezza ”, afferma il Direttore Artistico Daniele Zepparelli. “ Quest’anno avremo prime mondiali, nostre produzioni originali e la partecipazione di grandi maestri: da Massimo Recalcati con la sua lectio magistralis nella Basilica di San Francesco, al violoncellista Giovanni Sollima con strumenti fatti di fieno, al compositore giapponese Toshio Hosokawa, che ha scritto per noi un’opera ispirata a Giotto ”.

Il "Fuoco Dentro"

Il festival, però, non si esaurisce con gli appuntamenti dal vivo. Debutta infatti “Il fuoco dentro”, una nuova rubrica che affida ai più piccoli il compito di immaginare e raccontare, con le loro parole, il futuro e le sfide legate all’ambiente. A completare il programma, a partire da giugno, arriva anche un podcast originale, pensato per approfondire i temi del festival con nuovi linguaggi e voci.

Gli appuntamenti

Il Festival è promosso da Techne S.r.l. e dall’associazione De Rerum Natura APS, con il contributo della Regione Umbria e delle principali fondazioni bancarie locali. L’inaugurazione ufficiale è in programma per il 28 maggio, alle 21:15, nella suggestiva Sala dei Notari di Perugia, con “Canto d’acqua”, reading musicale di Telmo Pievani e Cristiano Godano: un inno laico all’acqua che unisce scienza, musica e poesia.

Nel corso delle sue edizioni, Umbria Green Festival ha coinvolto oltre 6.000 studenti e dato vita a numerosi progetti di riqualificazione urbana.

“ Il nostro obiettivo è accendere una rivoluzione culturale fondata sull’empatia e sull’immaginazione ” spiega Cristiano Cinti, responsabile generale. “ Parliamo di futuro con i piedi ben piantati nel presente e la volontà di pensare in grande .”

Programma dell'evento

SPIN OFF 2025

• Francesca Fagnani – Mala, Roma criminale. 3 Marzo 2025.

• Umberto Guidoni – Viaggio nel cosmo. 28 Marzo 2025

• Paolo Nori racconta Delitto e Castigo di Dostoevskij.

Umbria Green Festival 2025 dal 28 maggio al 9 Novembre

• Questa è l’acqua. Narrazioni risorgive – Loredana Lipperini- 28 maggio ore 18:00- Archivio di Stato di Perugia. Loredana Lipperini, Simone Tempia e Giuseppe Zucco esploreranno il tema dell’acqua attraverso la letteratura: da scenari distopici, come quello immaginato da Zucco in cui l’acqua sale al cielo senza più tornare, a un viaggio narrativo nei fiumi e bacini idrici raccontati da Tempia in una sorta di atlante poetico.

• Canto d’acqua, reading musicale di e con Telmo Pievani e Cristiano Godano. 28 maggio 2025. Perugia – sala dei Notari. Ore 21:15. L’acqua, sempre più instabile a causa della crisi climatica, si fa simbolo delle contraddizioni del nostro tempo: scarsità in alcune aree, eccessi in altre, scioglimento dei ghiacci, cambiamenti nelle correnti e una crescente pressione sugli ecosistemi. Spesso data per scontata, l’acqua è in realtà una risorsa limitata e vitale, troppo spesso sprecata. Il canto dell’acqua, performance di Cristiano Godano e Telmo Pievani, intreccia scienza, arte e musica per raccontare l’urgenza ambientale e al tempo stesso le opportunità che l’acqua offre per costruire un futuro sostenibile. Unendo linguaggi diversi, lo spettacolo invita a riscoprire l’acqua come fondamento sacro di ogni civiltà e a immaginare un nuovo equilibrio tra uomo e natura.

• Abracabook – Book Party con la Scuola Holden. 22 giugno. Rocca Paolina. Tra gli appuntamenti del festival, anche un Book Party speciale dedicato al tema del viaggio. L’iniziativa nasce con l’intento di creare spazi lenti e offline, luoghi di socialità e condivisione in contrasto con il ritmo frenetico e digitalizzato del presente. Ogni partecipante porterà un libro, si immergerà per un’ora in una lettura silenziosa, e a seguire prenderà forma una conversazione libera, guidata da uno scrittore o una scrittrice, per riportare la lettura al centro della relazione umana.

• Alberi – Giovanni Storti e Stefano Mancuso. Regia di Arturo Brachetti. 1 luglio. Basilica Inferiore San Francesco. Assisi. Alberi è uno spettacolo che unisce scienza e intrattenimento in un viaggio affascinante nel mondo vegetale. Con Giovanni Storti nei panni dell’esploratore curioso e Stefano Mancuso come guida scientifica, lo show svela il potenziale rivoluzionario delle piante in modo poetico e sorprendente. La regia di Arturo Brachetti dona alla narrazione un tocco magico, trasformando l’esperienza in un momento di profonda meraviglia per il pubblico.

• Oltre le colonne d’ercole con Gloria Campaner pianoforte, Valeria Solarino voce narrante. Acquasparta – Palazzo Cesi – 25 luglio. In prima nazionale a Palazzo Cesi di Acquasparta debutta un’opera originale creata per l’Umbria Green Festival, che inaugura una serie di repliche in tutta Italia. Al centro, il tema del viaggio attraverso la letteratura e la musica: un dialogo tra poesia e note, con letture delle più belle poesie della letteratura mondiale alternate a brani musicali pensati per esaltarne l’armonia. Protagoniste dell’evento sono la pianista Gloria Campaner, figura di spicco della scena musicale internazionale, e l’attrice Valeria Solarino.

• Invito al viaggio con Giovanni Sollima. 3 Agosto 2025. Teatro Romano di Carsulae. Terni. Al Bosco di San Francesco ad Assisi, debutta in prima nazionale Quintetto Sospeso, un’opera originale di respiro internazionale realizzata per l’Umbria Green Festival. Sul palco, artisti d’eccezione: Giovanni Sollima (violoncello), Clarissa Bevilacqua (violino), Carlotta Maestrini (pianoforte), Petar Peičič (violoncello) e Kinga Wojdalska (viola). L’opera, composta da cinque movimenti, nasce durante la pandemia e riflette un tempo sospeso, in cui la natura ha continuato a esprimersi liberamente. Il tema del viaggio — soprattutto quello immerso nella natura — è al centro di questa composizione che alterna leggerezza a intensità, dando vita a un "erbario sonoro" capace di incantare per 40 minuti.

• La Fabbrica del Mondo. Marco Paolini. 5 - 6 agosto. Sant’Apollinare. Marsciano. La Fabbrica del Mondo è un laboratorio artistico e culturale che affronta con ironia e profondità i temi della crisi ecologica, del cambiamento climatico e della sostenibilità, guardando al futuro delle nuove generazioni. Ideato e condotto da Marco Paolini, noto drammaturgo e narratore, insieme al filosofo ed evoluzionista Telmo Pievani, il programma unisce arte e scienza per raccontare l’Agenda 2030, coinvolgendo esperti come Noam Chomsky e Naomi Oreskes. Premiato con il Moige 2022, La Fabbrica del Mondo proporrà per l’Umbria Green Festival 2025 una serie di incontri aperti al pubblico, con particolare attenzione agli obiettivi di sviluppo sostenibile 11, 12 e 17, concentrandosi su temi come il consumo responsabile delle risorse, soprattutto l’acqua. Grazie alla collaborazione con Jole Film, l’iniziativa avrà ampia visibilità nazionale.

• Fausto Melotti La Creazione del Mondo. Una mostra di un'unica opera. Che ogni anno si arricchirà di altre opere. Iniziamo dalla Creazione del Mondo... Inaugurazione Mostra 8 agosto. L’Umbria Green Festival inaugura un progetto dedicato alla creazione di un “nuovo mondo” attraverso l’arte, iniziando con l’esposizione de La creazione del mondo di Fausto Melotti, scultura a tecnica mista del 1978. Quest’opera unica sarà il punto di partenza di un percorso che si arricchirà nel tempo con nuove opere, ideate per raccontare una visione futura. L’esposizione sarà accompagnata da conferenze e concerti sul tema Fausto Melotti, tra mito classico e musica, curati da Paolo Repetto, con esecuzioni pianistiche di Bach, Chopin, Schumann e Brahms, oltre a interventi di Andrea Cortellessa e Nicola Gardini. Il progetto si avvale della preziosa collaborazione della Fondazione Repetto. Melotti, artista poliedrico tra i più importanti del secondo Novecento italiano, unisce scultura, pittura, musica e aforismi in una riflessione profonda sul futuro.

• I crolli di Shakespeare di Vitaliano Trevisan con regia e drammaturgia di Jacopo Squizzato. 22 Agosto. Teatro Romano di Carsulae. Al Teatro Romano di Carsulae (Terni), in prima nazionale, debutta lo spettacolo I crolli di Shakespeare, creato appositamente per l’Umbria Green Festival. L’opera offre una lettura inedita dei grandi personaggi shakespeariani, come Macbeth e Otello, mettendo in luce i loro momenti di crisi emotiva, paragonabili a crolli nervosi o attacchi di panico. Lo spettacolo, una riflessione teatrale intensa e originale, vede protagonisti Vitaliano Trevisan e Jacopo Squizzato, giovani talenti del teatro italiano.

• Risorgive Letterarie. 30/31 Agosto – 6/7 Settembre. Rasiglia.Un evento speciale nel suggestivo borgo di Rasiglia, dedicato alle donne scrittrici come Donatella Di Pietrantonio (Premio Strega 2024), Antonella Lattanzi, Romana Petri, Silvia Bre, Miss Conosciute, Giulia Blasi, Loredana Lipperini e molte altre. L’incontro si propone di riflettere insieme sugli obiettivi 5 e 10 dell’Agenda 2030, focalizzandosi su violenza di genere e lotta alle disuguaglianze.

• Corpo, Umano con Vittorio Lingiardi e Federica Fracassi. 6 settembre. Rocca di Braccio. Montone. Un viaggio nel corpo è un’opera che esplora il corpo umano con sensibilità, attraversando medicina, mito, arte e letteratura. Vittorio Lingiardi ci guida a riscoprire gli organi – dal fegato al cuore, dal cervello agli occhi – mettendo in luce come, nonostante le tante attenzioni, il corpo sia spesso frammentato, strumentalizzato o isolato. Raccontare il corpo diventa così l’unico modo per veramente possederlo.

• L'Orchestra del Mare con Orchestra Calamani. 7 settembre Teatro Mancinelli. Orvieto. In esclusiva assoluta in Umbria, al Teatro Mancinelli di Orvieto debutta L’Orchestra del Mare, un’opera presentata anche alla Scala con un forte valore sociale. Strumenti musicali — violini, viole, violoncelli e contrabbassi — realizzati con il legno delle barche dei migranti arrivati a Lampedusa, sono stati costruiti dai detenuti delle carceri di Milano, che hanno imparato l’arte della liuteria, trasformando storie di dolore e speranza in musica e riscatto. L’Orchestra, messaggera di pace e riconosciuta da Papa Francesco e dal Presidente della Repubblica, si esibirà non solo in teatro ma anche nelle scuole, diffondendo un messaggio di coscienza e solidarietà per un futuro migliore.

• Gesù: il miracolo del desiderio. Lectio Magistralis di Massimo Recalcati. 10 settembre 2025. Assisi. Piazza Inferiore della Basilica di S Francesco. In prima nazionale, nella Piazza Inferiore della Basilica di San Francesco ad Assisi, uno spettacolo esplora il messaggio di Gesù: «Non abbiate paura!». Il monito invita a superare una visione moralistica della Legge per abbracciare un’altra Legge che valorizza il desiderio, la vocazione e i talenti individuali. Questa eredità cristiana viene ripresa e approfondita attraverso le teorie psicoanalitiche di Freud e Lacan, evidenziando come la parola di Gesù promuova una Legge che sostiene la vita anziché la morte.

• Gli amori difficili con Isabella Ragonese e Rodrigo d’Erasmo. 12 settembre. Narni, Teatro Manini. Gli amori difficili è una raccolta di racconti di Italo Calvino, scritti tra il 1949 e il 1967, che riflettono la sua passione per le short stories. Queste storie, alcune divenute celebri anche attraverso film e musica, offrono un viaggio nelle diverse “avventure” amorose. Nel 2025, a 40 anni dalla sua scomparsa, Calvino viene celebrato in uno spettacolo con la voce di Isabella Ragonese e i paesaggi sonori di Rodrigo D’Erasmo, per un’intima e toccante riscoperta della sua opera.

• "Sora Luna e le stelle, clarite et belle": da Francesco d’Assisi ai nostri giorni, la contemplazione del cielo come spazio di meraviglia, conoscenza e responsabilità con Patrizia Caraveo e Padre Giulio Cesareo. 17 settembre. Sala Stampa Sacro Convento. Assisi. Se per il Santo “Sora luna e le stelle” è un inno di lode, per la scienza rappresenta un invito a esplorare e proteggere il creato, sviluppando nuove tecnologie per lo spazio e la Terra. L’esplorazione dell’universo richiede una nuova etica di responsabilità verso il pianeta, soprattutto considerando l’impatto ecologico degli stormi di satelliti che complicano il lavoro degli astronomi.

• In viaggio verso Itaca da un'idea di Malcolm Angelucci. 2 Ottobre. Foligno. Auditorium San Domenico. In prima nazionale, In viaggio verso Itaca racconta il percorso di quattro giovani ballerini italiani, oggi protagonisti in importanti compagnie europee di danza classica e contemporanea, che tornano in Umbria per celebrare il loro successo. Il progetto esplora l’identità transnazionale e il valore della mobilità come forza vitale. Il gran finale vede la prima nazionale di Brain Drain (“Cervello in fuga”), coreografata da Joaquin Angelucci su musiche di Luciano Chessa, con un focus sulle sfide della vita nomade e del talento in movimento.

• Wu Ming 1 - Gli uomini pesce. 4 ottobre. Teatro più Piccolo del Mondo. Montecastello di Vibio. Gli uomini pesce è un romanzo che prende spunto dall’estate 2022, quando il Po raggiunge livelli di magra storici. La morte di Ilario Nevi, partigiano e intellettuale ferrarese, svela un antico segreto legato alle tragedie del Novecento e ai cambiamenti contemporanei. Sua nipote Antonia intraprende un viaggio per ricostruire la storia di Ilario e di altre vite intrecciate, attraversando guerre, lotte sociali e ambientali. Un omaggio al Grande Fiume e alla sua terra, dove la Storia si fonde con le vicende personali, tra amori, sfide e speranze.

• Nicola Lagioia. Profezie Bianche. 11 ottobre. Teatro più Piccolo del Mondo. Monte Castello di Vibio. A Monte Castello di Vibio si terrà una lectio magistralis sul tema della Pace, tenuta da uno degli scrittori più importanti d’Italia e ex direttore del Salone del Libro di Torino, in un’atmosfera unica e suggestiva.

• Michel Houllebecq & Frederic Lo in Remember the man. 12 ottobre Teatro del Pavone. Ad Assisi, in prima nazionale, uno spettacolo innovativo che unisce musica, teatro e letteratura per esplorare, attraverso la voce intensa e provocatoria di Michel Houellebecq, le profonde contraddizioni dell’essere umano e il suo conflitto con la natura. Michel Houellebecq, celebre scrittore e artista francese, è accompagnato dal musicista e compositore Frederic Lo in questo viaggio emotivo e riflessivo.

• Paolo di Paolo. Teatro più Piccolo del Mondo. Montecastello di Vibio. 18 ottobre Lectio Magistralis

• Toshio Hosokawa - Viaggio nella natura dell'estremo Oriente. 9 novembre - Spoleto. A Spoleto, in prima mondiale, sarà presentata un’opera per violoncello composta appositamente per Umbria Green Festival dal celebre compositore giapponese Toshio Hosokawa, presente all’evento. Michele Marco Rossi sarà il primo violoncello. L’opera fonde tradizioni musicali giapponesi e influenze occidentali, offrendo un viaggio sonoro nell’Estremo Oriente. Dopo il festival, è previsto un possibile tour nazionale, con partenza dal Teatro di Santa Cecilia.

Programmi per le scuole

• Umberto Guidoni – Viaggio nel cosmo. 28 Marzo 2025. Evento per bambini con l’ex Astronauta Umberto Guidoni al teatro Lyrick di Assisi. 700 i bambini partecipanti della Scuola Primaria.

• Resistenze: incontri con chi cresce nella sostenibilità

• Incontro con Telmo Pievani. 29 Maggio. Aula Magna Liceo Galilei. Perugia I tanti ragazzi coinvolti del Liceo Galilei avranno l’opportunità di dialogare direttamente con il professor Pievani sui temi dedicati principalmente al rapporto conflittuale tra l’uomo e la natura.

• Resistenze: incontri con chi cresce nella sostenibilità. 3 giugno. Spoleto Presentazione dei Reportage prodotti dalle scuole di Spoleto nell'ambito del progettto CIPS (Cinema e Immagini per la Scuola).

• Villaggio della sostenibilità. Teatro Secci Terni 29 novembre. La giornata sarà interamente dedicata ai progetti realizzati sugli obiettivi dell’agenda 2030 dagli alunni di numerosi istituti della provincia di Terni partecipanti.

Saranno coinvolti i ragazzi di ogni ordine e grado e verranno premiate le idee migliori con un contributo economico che verrà dato direttamente dal Festival per sostenere i progetti che hanno bisogno di un aiuto per potersi sviluppare e proseguire nel tempo