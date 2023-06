Università, ecco le migliori al mondo (e come si piazzano le italiane)

La più autorevole fonte mondiale che valuta, annualmente, la qualità delle migliori università del globo ha stilato la nuova classifica annuale: la Qs World University Rankings, giunta alla 20esima edizione, ha decretato che l'Ateneo migliore al mondo è il Massachusetts Institute of Technology (Mit) degli negli Stati Uniti, seguito dall'Università di Cambridge (Regno Unito) mentre al terzo posto si piazza l'Università di Oxford.

I parametri e chi c'è nella top ten

I risultati si basano sull'analisi di 17,5 milioni di articoli accademici e sulle opinioni degli esperti tra cui figurano oltre 240mila docenti universitari e datori di lavoro. " Il Massachusetts Institute of Technology festeggia dodici anni al vertice, l'Università di Cambridge mantiene il 2° posto mentre l'Università di Oxford (3°) sale di una posizione ", spiegano gli esperti che sottolineano le novità di quest'anno con tre nuovi parametri che riguardano sostenibilità, risultati occupazionali e rete di ricerca internazionale. A completare i primi dieci posti mondiali ecco Harward (4° posto), Stanford (5°), l'Imperial College di Londra (6°), l'Eth di Zurigo (7°), l'Università Nazionale di Singapore (8°), l'Ucl di Londra (9°) e l'Università della California di Berkeley (10°).

La classifica delle italiane

Con un punteggio totale di 55.2, al primo posto nel nostro Paese c'è il Politecnico di Milano (123° globale) con punteggi ancora più elevati per quanto riguarda le voci sulla reputazione accademica (69.3) e la reputazione del datore di lavoro (71.2). Al 134° posto globale e secondo in Italia ecco La Sapienza, di Roma, con 52.9 di punteggio complessivo ma 79.2 sulla reputazione accademica: 154° posizione per l'Alma Mater Studiorum - Università di Bologna, che è al terzo posto in Italia e anch'essa con alti profili di reputazione accademica, 79.6 punti. Invece, il già citato Politecnico di Zurigo è la migliore Università dell'Europa continentale per il sedicesimo anno consecutivo. Tra le italiane, poi, Padova si trova al quarto posto (219 al mondo), quinto piazzamento per il Politecnico di Torino, al sesto troviamo la Statale di Milano mentre, dal settimo al decimo posto nel nostro Paese abbiamo la Federico II di Napoli, Pisa, Firenze e Torino.