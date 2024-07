"Usa la verga di ferro". Così William ha chiuso ogni porta al fratello

Ascolta ora 00:00 00:00

Lo strappo nella famiglia reale inglese non si sanerà o, almeno, per il momento non esistono possibilità affinché possa essere ricucito. A opporsi a qualunque tentativo del principe Harry di tornare a corte non è il monarca, re Carlo III, che in più di un'occasione si è mostrato possibilista per un'apertura. È suo figlio, il principe William, a sbarrare ogni porta al fratello. Il futuro re d'Inghilterra non intende concedere al fratello alcuno spiraglio per riprendere, almeno in parte, il suo posto a corte. Da quando la regina Elisabetta II è morta e tutti gli equilibri della Royal family sono stati rivisti, il principe del Galles ha assunto il ruolo di "disciplinare", che per decenni è appartenuto al principe Filippo.

Alla rettitudine del principe William è stato affidato il compito di far rispettare i codici che da secoli regolano la famiglia reale inglese, grazie ai quali i Windsor hanno superato i terremoti che si sono succeduti nei secoli. Il futuro re decide e agisce "con la verga di ferro", dicono oggi gli inglesi e il suo atteggiamento non sembra dispiacere ai sudditi di sua maestà, in quanto questo garantisce un certa fermezza decisionale. Fonti interne riportate dai media inglesi confermano che " c'è la sensazione che William sia entrato nel ruolo del principe Filippo, che governò la famiglia con una verga di ferro ". Irremovibile nelle sue decisioni, il principe del Galles non è disposto a fare eccezioni nemmeno per suo fratello.

Le stesse fonti, infatti, hanno riferito che ha posto " divieto assoluto per Harry di tornare in qualsiasi modo e forma alla vita familiare ". I dissapori tra i due sono stati tanti negli anni, il secondogenito di Carlo e Diana ha spesso avuto comportamenti eccessivamente ribelli ma, soprattutto, ha infangato il nome della famiglia pubblicamente, con un libro e un'intervista televisiva. William, che sarà re, non può accettare che un membro della sua famiglia possa agire in tal modo e così, pur di tenere strette le redini della tradizione, preferisce lasciarlo fuori dall'uscio.

In tanti sono convinti che dietro le ultime intemperanze di Harry ci sia Meghan Markle, mai davvero inserita nel contesto di corte e insofferente all'etichetta reale.

L'ultimo tentativo di oscurare la presenza dialla sua prima uscita pubblica dopo l'annuncio di aver rimosso un tumore non è piaciuta né a corte e nemmeno agli inglesi, che come William non sembrano intenzionati a perdonare il figliol prodigo.