Da “fratello” a "duca di Sussex": perché William ha preso le distanze da Harry

Non più “mio fratello”: perché William non riesce a perdonare Harry

Il principe William non riuscirebbe a perdonare Harry. La rabbia sarebbe così tanta che l’erede al trono non si riferirebbe nemmeno più al duca chiamandolo “mio fratello”. Non ci sarebbe mai stata nessuna tregua in questa guerra familiare iniziata, pare, ancor prima della Megxit. Il 75esimo compleanno di Re Carlo III, il prossimo 14 novembre, avrebbe riacceso le tensioni, alimentando in particolar modo i dissidi tra l’erede al trono e il duca di Sussex. Sua Maestà, pur amando molto entrambi i figli, non potrebbe fare nulla di concreto per favorirne il riavvicinamento. Harry, poi, vorrebbe le scuse della famiglia e vedere Meghan di nuovo accolta a Palazzo. Condizioni che i Windsor considererebbero inaccettabili.

“Una fitta al cuore”

“Quando [Re Carlo III] arriva alla fine di un altro giorno di lavoro di successo e pensa alla sua famiglia, avrà sempre una fitta al cuore a causa del problema che non è ancora riuscito a risolvere, ma la sua è una visione a lungo termine…Ci sono questioni che non sono state risolte e non ci saranno tanto presto delle riconciliazioni…ma ciò non cambia l’amore del Re per suo figlio” , ha dichiarato un amico di Carlo al Sunday Times. I problemi con il principe Harry si sarebbero acuiti con l’avvicinarsi del compleanno del sovrano, il prossimo 14 novembre. I Sussex, infatti, non parteciperanno alla festa privata a Clarence House.

I motivi non sono chiari: secondo il Sunday Times Buckingham Palace avrebbe inviato l’invito a Montecito, ma un portavoce di Harry e Meghan ha specificato che “non vi è stato alcun contatto riguardante l’invito al compleanno di Sua Maestà” . Insomma, impossibile dire da che parte stia la verità, se il Palazzo abbia davvero invitato Harry. Non è da escludere nemmeno che il Re abbia invitato “solo” il principe, mettendo da parte Meghan e causando, così, ulteriori attriti. Secondo una parte della stampa britannica, infatti, una delle ipotesi più plausibili di questa mancata partecipazione starebbe nell’ostilità della royal family nei confronti della duchessa, reputata persona non gradita a corte.

Sembra, però, che la scorsa estate il duca abbia declinato la proposta del padre di trascorrere insieme, a Balmoral, il primo anniversario della morte della regina Elisabetta, recandosi da solo sulla tomba della nonna. Dato questo presunto precedente, una parte della stampa britannica sarebbe più incline a credere che il duca possa aver snobbato anche l’invito al compleanno. In realtà non è affatto detto che sia così o che, comunque, le due cose siano collegate. In ogni caso l’intera situazione avrebbe indispettito non poco il principe William, che non riuscirebbe neppure a pensare a una riconciliazione con il fratello.

Non "mio fratello" ma “il duca di Sussex”

“Tutti vogliono vedere la frattura sanata, perché questa spaccatura nel cuore del casato Windsor non fa bene a nessuno” , ha detto l’esperta Katie Nicholl a Entertainment Tonight, aggiungendo: “Semplicemente William non riesce a perdonare Harry. Non solo perché se ne è andato, ma per come lo ha fatto”.

La Nicholl ha offerto ulteriori spiegazioni in un’intervista a Us Weekly: “[Quando Harry si è dimesso] è stato molto difficile per William e penso che sia, in parte, il motivo per cui la frattura non è stata sanata…William non riesce a perdonare completamente Harry per ciò che ha fatto…William si aspettava il supporto del fratello…non è stato solo il fatto che Harry abbia scelto di andarsene…[ma] il modo in cui ha scelto di farlo e che William ha visto come una grande mancanza di rispetto nei confronti dell’istituzione, verso di lui, la sua famiglia e sua nonna”.