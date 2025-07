Ecco la lista salva vacanza: cosa non deve mai mancare in valigia

In molti stanno per partire per le vacanze, e fare le valigie, scegliendo cosa portare e cosa no, può essere stressante. Si rivelano utili, dunque, i consigli degli esperti, grazie ai quali è possibile stilare una lista di indispensabili.

Alcuni oggetti sono molto ovvi, ma vale comunque ricordarli. Di sicuro nel bagaglio non possono mancare la crema solare, dei vestiti leggeri e traspiranti, una borraccia personale da riempire d'acqua, cappelli, occhiali da sole, e tanto altro. Non bisogna poi dimenticare i farmaci, che possono fare la differenza, specie in caso di malattia cronica.

I medici, come sappiamo, insistono sulla protezione solare, che deve essere alta (50+) e utilizzata in ogni circostanza, anche in montagna e pianura, non solo al mare. Curare la nostra pelle è importante per prevenire problemi più seri. "Le scottature possono aumentare il rischio melanoma, soprattutto se ripetute e gravi, e in particolare durante l'infanzia e l'adolescenza" , spiega a Il Messaggero Paolo Ascierto, onclogo dell'istituto Pascale. Attenzione, le creme, una volta aperte, non possono essere utilizzate l'estate successiva. Sempre per proteggersi dal sole sono importanti gli occhiali dalle lenti scure, che proteggono la retina e il cristallino.

Per quanto riguarda gli abiti, questi devono essere leggeri, pratici, in tessuto naturale e traspirante, e di colore chiaro. Non deve mai mancare il cappello. Questo quanto affermato da Alberto Villani, direttore del reparto di Pediatria dell'ospedale Bambino Gesù di Roma. Purtroppo gli indumenti chiari non proteggono dalle zanzare, che invece ne sono attratte. Sono raccomandati quindi gli spray, specie quando le vacanze includono località a rischio come Africa, Sud America o Sudest asiatico. Bisogna stare attenti alla dengue, alla chikungunya e a zika, veicolate dalle zanzare. Attenzione anche alle zecche. Gli esperti consigliano di evitare di stendersi sul prato e di controllarsi spesso, quando si cammina immersi nella natura.

Altro consiglio prezioso è quello di avere sempre con sé una borraccia d'acqua, così da idratarsi spesso.

Per quanto riguarda i farmaci, ce ne sono alcuni che non possono mancare, specie se si soffre di malattie croniche.

Con la tessera sanitaria e un documento d’identità, occorre portare anche una lista dei medicinali abitualmente assunti con i relativi dosaggi e l'indicazione di eventuali allergie",

afferma Moira Ceci, rappresentante della Società italiana di geriatria. Ai giovani viene inoltre caldamente raccomandato l'uso delper scongiurare il contagio da malattie sessualmente trasmissibili.