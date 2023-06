La vera sentenza su Conte e Speranza, caos Pd e il Papa: quindi, oggi...

- Quindi il nuovo vice-capogruppo del Pd, Paolo Ciani, non è iscritto al Pd (a pensarci bene non lo era manco la Schlein prima di diventare segretario). Ma soprattutto è contrario all’invio delle armi in Ucraina, che però il Pd ha sempre votato. E per di più considera l’utero in affitto una “mercificazione del corpo delle donne”, che però Elly approva. Direbbe Timon: mi sta sfuggendo qualcosa?

- Devo dare un premio al redattore di Repubblica per il titolo e la foto dell’anno. Titolo: “La masturbazione ha un’utilità evolutiva: i risultati di uno studio”. Foto: una scimmia. Il lettore è subito indotto a pensare che la specie si sia evoluta dai primati all’homo sapiens a suon di autoerotismo. Non è così, ovviamente. La ricerca dice solo che la masturbazione ha una funzione evolutiva: aiuta il successo riproduttivo e aiuta a evitare le infezioni sessualmente trasmissibili. Ma il titolista da oggi è il mio nuovo idolo.

- Un multimiliardario finlandese, Anders Wiklöf, è stato fermato per aver superato di 30km/h il limite di velocità e ha dovuto pagare una multa di 121mila euro. Bazzecole, per lui, ma questa storia delle multe calcolate sulla base del reddito del trasgressore non mi fa impazzire.

- Il Papa si opera, è sveglio e sta bene. Auguri di pronta guarigione.

- Il Tribunale dei ministri di Brescia ha dato ragione alla procura e ha disposto l’archiviazione per le accuse a carico di Roberto Speranza e Giuseppe Conte nell’ambito dell’inchiesta sul Covid. Se volete leggervi il dispositivo, andate qui. Qui ci limiteremo a fare alcuni commenti. Il primo è questo: è sempre antipatico auto-citarsi, però stavolta può essere utile. In questa rubrica lo scorso 2 marzo, quando la procura di Bergamo staccò gli avvisi di garanzia, scrivemmo che “per essere un’opera mastodontica è un’opera mastodontica, vista la mole di documenti, sms, mail e soprattutto profili personali da dover vagliare. Il rischio, però, è che l’elefante giudiziario produca alla fine un topolino”. Siamo stati facili profeti: ecco il primo topolino.

- Il secondo appunto è il seguente, pure questo già ampiamente riportato sempre a marzo: sulla gestione del Covid non bisogna cercare una responsabilità penale, ma solo "politica". Quali errori sono stati commessi? Chi poteva fare cosa? Cosa faremo di meglio la prossima volta? A queste domande può rispondere semmai una commissione d'inchiesta parlamentare, non una procura. E poi torno a ripetere che la "vera" sentenza sul Covid è già stata emessa ben prima che il Tribunale dei ministri redigesse la sua archiviazione. L'hanno decretata i cittadini bocciando senza appello Giuseppe Conte, Roberto Speranza e il Pd, che di quella gestione sono il simbolo e che alle ultime elezioni hanno preso una sonora bastonata.

- Sono molto contento che la deputata Sportiello abbia portato il suo bebé in Aula e lo abbia allattato. Però quando dice che “nessuna mamma deve interrompere l’allattamento per lavorare” non tiene forse conto che ci sono tante donne, tante mamme, che magari lavorano in catena di montaggio e difficilmente potrebbero fare il loro mestiere con un pupo attaccato al seno. Mai generalizzare.

- Arrestati 16 tifosi della Fiorentina a Praga: avrebbero attaccato gli avversari supporter del West Ham. Quindi non sono solo gli ultras del Nord a distruggere Roma quando vengono in gita qui: anche noi sappiamo come farci riconoscere. Pessimi.

- Ciani che si dice contrario all’invio di armi in Ucraina e ipotizza che “la linea si può cambiare”, fa irritare i dem che - giustamente - da mesi votano decreti su decreti per l’invio di proiettili e via dicendo. Un altro segnale, se mai ve ne fosse stato il bisogno, che il Pd è praticamente diviso in tre: ci sono gli eletti e tanti dirigenti, che nei fatti sono “bonacciniani”; c’è la segreteria, portata dentro da Elly Schlein; e poi ci sono elettori e iscritti, i primi convinti del cambiamento di Elly e i secondi legati al caro vecchio Pd più di centro che di sinistra. Come finirà tutto questo ambaradan? Io, penso, male per il Pd.