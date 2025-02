VHS che costano come un appartamento, le cifre folli che i collezionisti sono disposti a pagare

Ascolta ora 00:00 00:00

Molto in voga negli anni '80 e '90, le vecchie cassette VHS sono ormai divenute obsolete, soppiantate prima dai DVD e poi dalle piattaforme di streaming. Continuano tuttavia ad avere un certo valore nel mercato del collezionismo, e ci sono dei pezzi, molto richiesti dagli appassionati, che possono raggiungere cifre esorbitanti. Parliamo di film che hanno fatto la storia del cinema, e che ancora oggi sono particolarmente amati.

Partiamo dalla VHS che ha fatto più scalpore negli ultimi tempi. Una cassetta de I Goonies del 1986 e ancora perfettamente sigillata è stata recentemente battuta all'asta al prezzo di 125mila dollari, vale a dire circa 120mila euro. In pratica, il costo di un'abitazione. Fino a qualche anno fa questa videocassetta era valutata intorno ai 50mila dollari, e una copia è stata venduta proprio a una cifra simile in una vendita di Heritage Auctions il 9 giugno 2022.

Altro pezzo degno di nota è Star Wars: Una nuova speranza, fortunatissimo film di George Lucas del 1977. La distribuzione in home video fu piuttosto turbolenta. Vennero prima distribuite delle clip più piccole, fin quando non fu il pubblico a richiedere una vera e propria distribuzione in VHS. Le prime copie uscirono nel 1981, e solo per il noleggio. Ciò portò a una violazione degli accordi da parte di alcuni negozi, che decisero di vendere le cassette ai loro clienti al costo di circa 100 dollari. Alla fine la Century Fox fu costretta a mettere in vendita i VHS: era il 1982. Ad oggi reperire una copia sigillata della prima uscita di Star Wars in VHS è praticamente impossibile. Un esemplare rarissimo è stato venduto lo scorso 29 ottobre 2022 a 114mila dollari.

Un'altra cassetta VHS molto preziosa è, ovviamente, quella di Ritorno al Futuro. Film del 1985 con Michael J. Fox e Christopher Lloyd, Ritorno al Futuro ha una grandissima fanbase. Alcuni sono disposti veramente a tutto per avere una copia sigillata. La cassetta uscì nel 1986, e aveva già un prezzo considerevole se si considerano i costi delle VHS del periodo: ben 79,95 dollari. Oggi è uno dei nastri più costosi. Heritage Auctions ne ha venduto una copia sigillata e orginiale a 75mila dollari lo scorso 9 giugno 2022.

Scendendo un po' di valore, troviamo The Thing, ossia La Cosa, film horror-fantascientifico del 1982 di John Carpenter. Completamente soppiantato da E.T., La Cosa non riscontrò molto successo al cinema, ma ebbe più fortuna in home video. Distribuite nello stesso anno, le VHS vennero molto acquistate. Oggi il film è considerato dagli appassionati del genere horror come un classico, e una cassetta originale e sigillata può valere circa 37mila dollari.

Anche Terminator di James Cameron ha un certo valore. Una VHS del 1985 (anno di distribuzione) può valere 32.500 dollari. Questo il prezzo di una copia venduta su ComicConnect nel febbraio del 2022.

Abbassando ancora il prezzo, troviamo Rocky e Ghostbusters. Una VHS originale e sigillata di questi due film può costare rispettivamente 27,500 dollari e 23,750 dollari. Abbiamo poi Top Gun, nella versione Pepsi Promo, a 17,500 dollari.

Degne di nota anche alcune VHS dedicate ai cartoni animati. Cars della Disney Pixar, uscita in VHS nel 2007, ha un discreto valore. Dal momento che le videocassette avevano ormai perduto popolarità, ne furono distribuite pochisse copie. Una vera e propria edizione limitata, che rende oggi Cars un pezzo molto raro dal valore di circa 16.280 dollari.

