Viaggi all'estero e vacanze: cosa scegliere tra carte e contanti

Nel momento in cui si organizza un viaggio all'estero è bene pensare anche a quali strumenti utilizzare per poter effettuare dei pagamenti: tra carte di credito, prepagate, bancomat o contanti le soluzioni sono tante, ma ci sono dei pro e dei contro che bisogna evidenziare.

Si parte dalle carte di credito, che oltre ad essere pratiche consentono di effettuare transazioni in modo sicuro e rapido con garanzia di tracciabilità. Oltre ciò, la grande diffusione dei circuiti Mastercard e Visa permette di partire con la certezza di vedere accettati i propri pagamenti un po' ovunque in tutto il mondo. In caso di furto o smarrimento, poi, il blocco della carta è ormai un'operazione rapida e alla portata di tutti. Non solo, dato che diventano strumenti imprescindibili qualora si intenda effettuare online prenotazioni di alberghi o noleggi auto, dato che vengono sempre richieste come garanzia

Esistono, tuttavia, anche degli svantaggi di cui tenere conto al momento della scelta. Uno su tutti l'elevato costo delle commissioni aggiuntive in genere previsto per pagamenti effettuati all'estero e soprattutto per prelevare denaro contante agli sportelli Atm. Ecco perché prima di partire è consigliabile, per non rimanere scottati, verificare cosa prevede il proprio contratto con la banca per quanto concerne le commissioni internazionali. Un sistema che si può attivare per tutelarsi, invece, è quello relativo al servizio di controllo delle transazioni, così da essere sempre informati in tempo reale dei movimenti di denaro e monitorare eventuali attività sospette. Pur essendo alte le commissioni, comunque, la carta di credito rimane uno dei mezzi più sicuri e pratici.

Per coloro che decidono di optare per la praticità di una tessera ma devono o vogliono limitare la disponibilità di contanti esistono le carte prepagate, sia le usa e getta che le ricaricabili. Le prime sono ideali per chi ha bisogno di una soluzione temporanea, le seconde, potendo essere ricaricate quando occorre, sono riutilizzabili più volte fino alla loro scadenza.

Sono in genere più usate dai giovani e da chi non ha un conto corrente, e permettono di spendere al massimo tra i 2mila e i 2.500 euro, il che limita le perdite in caso di smarrimento o furto. È una soluzione che viene scelta anche da chi non vuole rinunciare alla comodità di una carta, anche per fare prenotazioni di hotel o noleggiare auto online, pur preferendo non usare quella principale di cui è già in possesso.

Anche il bancomat è un'alternativa per non portare denaro contante dietro, grazie ai circuiti internazionali Maestro o Cirrus, ma prima di partire bisogna verificare se in loco vi sono sportelli Atm.

Usare solo contanti all'estero può esporre il viaggiatore a una serie di rischi, ma talvolta portarne una moderata quantità aiuta, soprattutto in contesti in cui i pagamenti con carta non sono accettati. È sempre sconsigliabile, invece, partire con grosse somme.

La scelta tra carte di vario genere e contanti, quindi, non dipende solo dalle preferenze del viaggiatore, ma è spesso condizionata dalle caratteristiche del lugo in cui ci si sposta per le vacanze. Chiaro che le carte offrano qualche vantaggio in più per quanto concerne la sicurezza, ma bisogna sempre prendere qualche precauzione.

È consigliabile, ad esempio, memorizzare il Pin senza portarlo dietro e, nel caso in cui vi sia la presenza di sportelli Atm, digitarlo avendo premura di coprire la tastiera con la mano così da scongiurare il rischio che eventualmente vi siano installate telecamere o skimmer. Altro suggerimento è quello di tenere sempre traccia delle proprie transazioni effettuando dei frequenti controlli del saldo. A propria tutela si può anche preventivamente impostare un tetto giornaliero per pagamenti o prelievi di contanti, limitando i pericoli in caso di furto o smarrimento, nonché attivare servizi di alert via app o via sms che avvisino in tempo reale per ogni singola transazione.

Oltre che evitare gli sportelli isolati o poco illuminati per prelevare denaro, è bene sempre avere a portata di mano i codici e i numeri da contattare per bloccare la carta.

Nel caso in cui si disponga solo di contanti, è meglio suddividerli in più luoghi sicuri, per limitare il rischio di rimanere scoperti in caso di furto.