Viaggiare senza passaporto: dieci mete turistiche mozzafiato dove basta la carta d'identità

Per molti l'estate è periodo di viaggi e vacanze. Nel caso di assenza di passaporto, è comunque possibile raggiungere diverse mete interessanti servendosi della sola carta d'identità. Sono infatti davvero molti i Paesi che si possono raggiungere, e non parliamo solo delle destinazioni all'interno dell'Unione europea. Grazie agli accordi ancora oggi in vigore, ci sono delle Nazioni fuori dall'area Schengen ed oltreoceano in cui l'ingresso con carta di identità è possibile. L'importante è tenersi sempre informati, perché alcune condizioni possono cambiare.

Area Schengen

I primi Paesi da prendere in considerazione sono sicuramente quelli aderenti all'area Schengen. Grazie agli accordi in vigore, è possibile raggiungere con la sola carta di identità Austria, Belgio, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Islanda, Lettonia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Malta, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera e Ungheria. Fra le mete, ovviamente, rientra anche l'Italia. A ciò si possono aggiungere anche le isole europee, come le Azzorre, oppure Madeira, ma anche le Isole Canarie, l'Isola di Skye, l'Isola di Man, Bozcaada, le Isole Faroe e le Isole Svalbard.

Saint Martin

Anche Saint Martin, nella zona nord-orientale dei Caraibi, può essere visitata senza passaporto. Rientra nel gruppo delle Isole Sopravento Settentrionali nelle Piccole Antille, e si trova sotto la sovranità della Francia, ecco perché è possinile raggiungerla con la sola carta di identità. A Sint Maarten, che invece fa parte del regno dei Paesi Bassi, serve il passaporto.

Martinica

Stesso discorso per la Martinica, nelle Antille francesi. Vanno bene sia il passaporto che la carta d'identità. Ma intende raggiungere l'Europa dall'isola deve essere in possesso di passaporto.

Guadalupa

Altra isola sotto la sovranità francesce in cui è possibile viaggiare senza passaporto è Guadalupa. Si trova ne sud del mar dei Caraibi.

Zona Balcani

Albania, Bosnia ed Erzegovina, Croazia, Bulgaria, Macedonia del Nord, Grecia, Kosovo, Montenegro, Serbia e Slovenia sono tutti mete in cui è possibile viaggiare senza bisogno di passaporto.

Tunisia

La Tunisia richiede il passaporto con una validità residua di almeno tre mesi, tuttavia chi ha organizzato il viaggio tramite tour operator, ha una prenotazione in albergo e un biglietto di ritorno può entrare nel Paese con la sola carta di identità.

Egitto

Di norma l'Egitto chiede un passaporto che scada non prima di sei mesi dalla data d'ingresso nel territorio. Tuttavia chi viaggia a scopo turistico può farlo con la sola carta di identità, unita a due foto tessera indispensabili per il visto.

Réunion

L'isola vulcanica di Réunion, sita nell'oceano Indiano, è un dipartimento francese e non viene richiesto alcun passaporto. Basta la carta d'identità valida per l'espatrio e i biglietti d'andata e ritorno.

Andorra

Il principato sito sui Pirenei, tra Francia e Spagna, non richiede

passaporto. Il discorso vale anche per Gibilterra, San Marino e Vaticano.

Principato di Monaco

Il Principato di Monaco può essere visitato senza passaporto. Ai cittadini europei è sufficiente la carta d'identità valida per l'espatrio.