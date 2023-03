Voci perfettamente riprodotte, la nuova frontiera delle truffe

In arrivo dagli Stati Uniti la nuova frontiera delle truffe telefoniche, con l'utilizzo di tecnologie in grado di riprodurre in modo fedele la voce di amici o parenti campionando un audio registrato, magari estratto da un video postato sui social network. Il riconoscimento di una "voce amica" è di certo un elemento di fondamentale importanza per convincere la vittima di turno a cedere del denaro.

La truffa

Un tipo di raggiro che in Italia esiste già, anche senza l'ausilio della tecnologia, e che viene attuato soprattutto ai danni degli anziani. Sconosciuti che si fingono amici di un nipote o di un figlio in difficoltà sono spesso in grado di estorcere denaro alle proprie vittime in buona fede. Uno scenario che potrebbe drasticamente peggiorare se dall'altro lato della cornetta si udisse proprio la voce di quel figlio o di quel nipote: ecco il perché dell'allerta relativa al cattivo utilizzo di queste nuove tecnologie di clonazione vocale. Un allarme che, come detto, arriva dagli Stati Uniti.

Allarme negli Usa

Secondo il Washington Post questo genere di raggiro ha preso oramai piede negli States. La Federal Trade Commission segnala per il solo 2022 ben 36mila truffe (5mila delle quali telefoniche) fatte ai danni di persone raggirate da sconosciuti che si fingevano parenti o amici per ottenere del denaro in una situazione di impellente difficoltà: si parla di cifre che arrivano complessivamente fino agli 11 milioni di dollari.

E la situazione potrebbe peggiorare ulteriormente con l'ulteriore evoluzione dell'intelligenza artificiale. Per ora i sistemi utilizzati sono in grado di riprodurre in maniera assolutamente realistica voci soprattutto in lingua inglese, ma questo non mette al riparo da ulteriori progressi e sviluppi delle applicazioni già utilizzate.

Il pericolo social

Campionare la voce da riprodurre è diventato molto più semplice e veloce che in passato, così come trovare audio o video online da cui estrapolare quella che interessa nello specifico. "Un anno fa serviva una quantità enorme di materiale audio per clonare la voce di una persona" , spiega infatti al Washington Post Hanih Farid, dell'Università di Berkeley. "Ora, se hai una pagina Facebook, o se hai registrato un TikTok e 30 secondi della tua voce sono online, è diventato piuttosto facile replicarla".

Una volta ottenuto il campione, basta appoggiarsi a tecnologie reperibili da chiunque, per una cifra compresa tra i 5 e i 330 dollari: si parla, solo per citare gli esempi più noti, delle app Eleven Labs (5 dollari al mese di abbonamento) e di Resemble. Pur con la rassicurazione che in un futuro prossimo, anche se non definito, ogni campionatura dovrà essere segnalata o tracciabile, la paura di un'esplosione di truffe del genere è grande. Specie andando a esaminare i dati degli Usa e pensando che presto tale sistema sbarcherà nell'Ue.