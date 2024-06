"Voglio fare il carabiniere". E la 14enne dedica all'Arma la sua tesina di terza media

Ascolta ora 00:00 00:00

La passione non si insegna, si sente. E non c'è età, non si è mai troppo giovani per inseguirla e per coltivarla. Marta Graziella Selmo, 14enne di Magenta, lo sa bene. Domani, giovedì 20 giugno, discuterà la tesina che chiuderà il suo percorso scolastico alle scuole medie inferiori e ha deciso di incentrarla sull'Arma dei Carabinieri, perché "da grande" il suo sogno è quello di indossare la divisa e di diventare un carabiniere a cavallo. La ragazza frequenta la Scuola Canossiana "Madre Anna Terzaghi" e vede già molto chiaro il suo futuro. Una passione che, come ci ha spiegato suo padre Marco, è quasi innata in Marta Graziella, che negli anni è cresciuta anche con l'esempio di molti rappresentanti dell'Arma nella cerchia di amicizie della sua famiglia.

" Voglio capire come funziona ", ha detto la ragazza quando, mesi fa, ha iniziato a preparare la sua tesina. E così la sua famiglia ha deciso di tentare un contatto con il Comando dei carabinieri, trovando dalla parte opposta grande disponibilità. Gli uomini e le donne dell'Arma si sono dimostrati particolarmente ben disposti ad aiutare la studentessa nel suo lavoro, fornendole tutto il materiale di cui ha avuto bisogno per approfondire e argomentare con solerzia ogni elemento della sua tesina. Dall'Ufficio per la Promozione istituzionale fino ai carabinieri del territorio, tutti hanno fatto la loro parte per spiegare alla futura "collega" come si sviluppa il lavoro dell'Arma, dai laboratori al territorio, passando per le procedure amministrative.

Marta Graziella ha potuto contare sull'assistenza del maggiore Alessandro Riglietti, del maresciallo Massimo Simone e del carabiniere Romina, che l'ha affiancata nel corso delle settimane per fornirle tutte le informazioni supplementari al fine di completare il suo lavoro. Guardare e ammirare da vicino il lavoro dei carabinieri, anche di quelli che hanno partecipato nella sua scuola ai seminari contro il bullismo, parte di una campagna di sensibilizzazione nazionale, ha radicato ulteriormente la fiamma della passione in questa ragazza, che sa già quale percorso intraprendere per raggiungere il suo sogno.

"Nei secoli fedele" è il motto dell'Arma dei Carabinieri e Marta Graziella l'ha già acquisito alla perfezione nel suo senso più profondo.

A 14 anni ha già capito che la sua vocazione è quella dial fianco dei cittadini, indossando la gloriosa divisa nera e rossa. E non c'è dubbio che questa ragazza coraggiosa riuscirà nel suo intento, unendosi alla schiera di migliaia di donne e uomini che prima di lei hanno deciso di intraprendere lo stesso percorso.