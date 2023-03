"Voglio una trasmissione": Varriale fa causa alla Rai contro la sospensione dal video

Il giornalista e conduttore Rai, Enrico Varriale, intende tornare in video e condurre un programma tutto suo. È per questo motivo che si è rivolto al giudice del lavoro per riavere quel posto che Viale Mazzini gli ha sospeso sei mesi fa dopo le accuse per stalking e aggressione mosse dalla sua ex fidanzata, come avevamo scritto sul Giornale.it.

Cosa può succedere

Il quotidiano La Repubblica rivela che " l'accordo fra gentiluomini " sarebbe saltato: con i vertici dell'azienda era stata pattuita la misura precauzionale di non andare più in onda, ma dovranno trascorrere molti altri mesi affinché il verdetto venga pronunciato, e questo non accadrà prima della fine del prossimo autunno. Varriale, però, vuole anticipare i tempi perché, dal suo punto di vista, non si è colpevoli fino a sentenza definitiva. Intanto il Giudice per le indagini preliminari ha stabilito il divieto assoluto di avvicinamento all'ex fidanzata, in un raggio inferiore ai 300 metri, e l'impossibilità di "comunicare con lei neppure per interposta persona ".

Stalking e violenza privata sono le accuse che pendono su Varriale e, per le quali, entro l'anno si arriverà a ul giudizio. Intanto, il gip aveva precisato che "le condotte poste in essere dal Varriale diano conto di una personalità aggressiva e prevaricatoria, evidentemente incapace di autocontrollo ". Il popolare conduttore sportivo si è sempre dichiarato innocente sottolineando alla stampa che le " false accuse che mi sono state mosse troveranno smentita nei fatti che ho potuto illustrare. Ho fiducia nella giustizia ". Ecco perché Viale Mazzini prende tempo e non vorrebbe rilanciare in video il giornalista: intende aspettare prima la sentenza. Nel caso in cui dovesse arrivare la condanna - e nel frattempo il conduttore avesse riottenuto il suo posto in tv - la Rai potrebbe andare incontro a un boomerang clamoroso.

Il nuovo format

In attesa di capire chi vincerà questo braccio di ferro, Varriale avrebbe scelto un nuovo format da proporre a Rai Sport che prevede, oltre alla diretta da studio, anche alcuni collegamenti con l'esterno che vedrebbero protagonisti presidenti e tifosi delle squadre che militano in serie A. In attesa, si aspetta un primo responso, quello del giudice del lavoro, che stabilirà se le richieste di Varriale possano essere accolte o se la Rai avrà la facoltà di proseguire la sospensione in attesa della sentenza definitiva.