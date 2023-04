Volanti e cruscotti: la nuova frontiera dei furti d'auto in Italia

Ecco la nuova frontiera dei furti d'auto: l'obiettivo sembra non essere più l'intera vettura, bensì alcune specifiche e costose parti che vengono accuratamente smontate dai ladri di turno. Una tendenza, questa, che sta emergendo con sempre maggiore forza nei casi più recenti, l'ultimo dei quali si è verificato ad Arezzo.

Obiettivo dei malviventi risultano spesso e volentieri auto di lusso, i cui pezzi di ricambio sono evidentemente più richiesti e garantiscono maggiori introiti. Recentemente è capitato ai proprietari di due Bmw e altrettante Mercedes: tutti sono saliti in auto rendendosi conto di non avere più un volante a disposizione (in un caso era sparito pure l'intero cruscotto). Oltre la denuncia alle forze dell'ordine, per un danno di migliaia di euro, alle vittime non è rimasto altro da fare che contattare un carro attrezzi per spostare il mezzo, impossibile da guidare in quelle condizioni.

I pezzi di ricambio preferiti all'auto intera

Quindi è chiaro che non interessa più l'intera automobile, bensì i pezzi di ricambio da rivendere al mercato nero: poco ingombranti e veloci da smontare, garantiscono un rapido e cospicuo guadagno. Rimanendo sui volanti, oramai si tratta in effetti di piccoli computer, in grado di controllare varie funzioni del mezzo, non solo autoradio e navigatori.

Lo scorso novembre, per citare un esempio, a Roma avevano avuto grande risonanza i furti messi a segno dalla cosiddetta "banda delle Mercedes", in grado di colpire anche tre volte ogni notte. L'ipotesi è che si potesse trattare di furti su commissione, cosa che tuttavia non interessa granché le vittime di turno, costrette a correre in concessionaria ad ordinare un nuovo pezzo per poter riutilizzare la propria vettura. Per un nuovo volante complesso di quel genere, magari di pelle come il resto degli interni, si può arrivare anche a 1.500-1.700 euro. Per i più "fortunati" in grado di reperire un pezzo usato è possibile risparmiare qualcosa, anche se, ad esempio, un volante completo Bmw f10 m non si trova online a meno di 615 euro.

Nel mirino anche marmitte e airbag

Episodi del genere si sono registrati con grande frequenza, verso la fine dello scorso mese di marzo, a Cadoneghe, in provincia di Padova. Anche in questo caso a finire nel mirino dei malviventi sono stati volanti e cruscotti, sottratti da auto di lusso. Pochi giorni fa stesso destino hanno subito quattro vetture di un certo valore posteggiate a Perugia: volante e quadro elettrico sono stati smontati, lasciando il posto a dei cavi scollegati. Un fenomeno che si diffonde a macchia d'olio, raggiungendo Viterbo, Assisi, Bari e Cesena, e si allarga anche a marmitte e airbag, elementi anch'essi di grande valore sul mercato.

Se la vittima di turno vede smontare più parti dal suo mezzo può subire danni totali fino a 20mila euro, e quel che è peggio, come detto, è che si tratta di pezzi senza i quali la vettura diventa completamente inutilizzabile fino alla loro sostituzione.