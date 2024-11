Volare senza documenti o guidare senza patente, la follia dell'Universal Pass

Ascolta ora 00:00 00:00

One People I Am, una specie di setta che raggruppa tanti complottisti che però non vogliono essere chiamati tali, sono quelli del «non ce lo dicono», lo dicono solo a loro, quelli che come fonte hanno un video su Youtube. Il mondo è un formato da corporation, l’Italia è una società (in realtà lo è come ogni nazione, ma per loro è proprio una società commerciale), la Terra è piatta, nei vaccini ci sono i microchip, siamo tutti spiati, insomma il solito intruglio dei fanta-cospirazionisti che ti chiedi da dove escano fuori.

Rifiutano anche i trattamenti sanitari obbligatori (a questo punto li rifiutino tutti, anche l’anestesia dal dentista, e qualsiasi cura di cui abbiano bisogno, visto che i farmaci sono prodotti da Big Pharma e via dicendo). Ma soprattutto lo Stato non esiste, loro sono cittadini del mondo, un mondo senza frontiere (piatto o meno), per cui vogliono muoversi come vogliono senza alcun controllo, e si sono fatti l’Universal Pass, un passaporto per conto loro.



Ultimo caso due donne di Bolzano che volevano imbarcarsi su un volo per Ibiza, e a Brescia un uomo che girava in macchina senza patente, ma pretendeva valesse il suo Universal Pass. Il bello è che però hanno gruppi Telegram di strampalati come loro, usano cellulari, trovano le loro teorie strampalate su internet, e vogliono perfino viaggiare prendendo aerei (non sono quelli che producono le scie chimiche, ragazzi? E attraverso i cellulari non siete spiati?).

Almeno siano coerenti, facciano richiesta per avere una comunità per conto loro, tipo gli Amish, muovendosi con i carretti a cavallo come due secoli fa, mangiando uova dalle proprie galline e bevendo latte dalle mucche, e facendo a meno di ogni mezzo moderno. Non dovete andare in giro senza patente, o voler prendere aerei (che nelle loro rotte seguono la curvatura terrestre, cari miei) senza documenti, tantomeno assumere un antibiotico.

Organizzatevi il vostro mondo sicuro in una qualche steppa, in qualche deserto, e non parlatane, soprattutto non parlatene con noi, noi siamo i cattivi di Matrix, e vi dico un’altra cosa che non vi dicono: a noi, noi del mondo corrotto, basta premere un pulsante del nostro Iphone per farvi sparire, siete solo un’intelligenza artificiale creata per non essere intelligente, così, per divertirci.