Voli aerei, ecco quanto prima prenotare per spendere di meno

Il caro voli spinge più che mai a cercare alternative per risparmiare almeno un po' sul costo del viaggio. Il Report Smart Travelling 2025 può dare una mano in tal senso, tanto che il documento è stato esaminato da eDreams, una fra le principali agenzie di viaggi online operante in Europa. Controllando le varie prenotazioni effettuate in tutto il 2024, è eDreams è riuscita a derivare quali sono i migliori periodi dell'anno per prenotare risparmiando.

Chi desidera affrontare un viaggio intercontinentale, ad esempio, dovrebbe scegliere l'autunno come periodo in cui spostarsi. Oppure la fine dell'estate. Si pensi che un volo che in media costa 873 euro nei momenti "caldi", arriva a 839 euro ad agosto, e a 778 euro a settembre. Non male come risparmio. Se andiamo a esaminare le singole mete, invece, scopriamo che il mese migliore per andare in Africa è settembre (705 euro), mentre è meglio scegliere gennaio per recarsi in America (887 euro). Per quanto riguarda i paesi asiatici, meglio spostarsi a settembre (651 euro). Infine per l'Oceania si consiglia novembre (1117 euro).

Restando in Europa, invece, pare che il prezzo medio per un volo continentale sia 215 euro. Il mese migliore è in assoluto settembre (175 euro), seguito da ottobre (194 euro). Per spostarsi in Italia, invece, il mese migliore è settembre, con un costo medio di 118 euro. Ci sono poi dei mesi più favorevoli rispetto ad altri per raggiungere certi Paesi europei. Un viaggio per l'Austria, ad esempio, è più economico in agosto; mentre luglio è il mese migliore per andare in Ungheria.

In alcuni casi anche il giorno in cui si effettua la prenotazione può fare la differenza. Il lunedì si conferma come uno dei giorni migliori per acquistare il biglietto, dato che solitamente viene proposto il prezzo medio più conveniente per i voli intercontinentali. Bene anche la domenica, che offre prezzi interessanti sia per i voli intercontinentali che continentali.

Anche le fasce orarie in cui prenotare fanno la differenza. Secondo il Report, per acquistare un volo nazionale bisognerebbe attendere l'una del mattino per avere il prezzo più basso. Alle 4 del mattino, invece, ci sarebbero voli a minor costo per quanto riguarda i viaggi continentali. Per avere buoni prezzi per i voli intercontinentali bisogna invece aspettare le 6 del mattino.

Come sempre, vale la regola di prenotare sempre con un certo anticipo. Muoversi in anticipo garantisce di aggiudicarsi un prezzo molto più economico.

Dal report emerge che i costi migliori sono stati ottenuti da chi ha prenotato con 30-60 giorni di anticipo per le destinazioni nazionali e continentali. Per i viaggi intercontinentali, invece, bisogna agire ancora prima, prenotando con 60 -90 giorni di anticipo.