Voli, non solo Travel Tuesday: ecco qual è il giorno migliore per spendere meno

Con la fine del Black Friday e del Cyber Monday, milioni di persone affollano negozi online in cerca di sconti su prodotti di ogni tipo. Ma per chi ama viaggiare, c’è un’occasione spesso meno pubblicizzata, e potenzialmente molto più vantaggiosa: il Travel Tuesday.

Cos’è il Travel Tuesday

È diventato una sorta di “Black Friday del viaggio”: la giornata, solitamente il martedì successivo al Giorno del Ringraziamento (e subito dopo il Cyber Monday), in cui compagnie aeree, hotel, tour operator e piattaforme di prenotazione lanciano offerte lampo su voli, soggiorni e pacchetti. Nato negli Stati Uniti nel 2017 grazie a una iniziativa della piattaforma di prenotazioni Hopper, il concept si è diffuso rapidamente anche in Europa e in Italia, proponendo sconti su viaggi nazionali e internazionali.

Nel 2025, il Travel Tuesday cade oggi, il 2 dicembre. In questa giornata, secondo gli operatori del settore, le prenotazioni possono registrare un aumento fino al 60% rispetto a un martedì normale, un segnale che molte persone hanno imparato a sfruttare per bloccare tariffe vantaggiose. Le offerte riguardano non solo voli, ma anche hotel, resort, pacchetti vacanza (volo + hotel), crociere e tour guidati: insomma, tutta la filiera del turismo.

Ma è davvero il giorno “migliore” per prenotare voli?

Il mito del “martedì economico” per i biglietti aerei aveva un senso in passato, quando le compagnie tendevano a rilasciare tariffe scontate lunedì sera, aggiornando i prezzi martedì mattina. Tuttavia, con la diffusione dei sistemi di prezzo dinamico che aggiornano le tariffe in tempo reale (più volte al giorno, in base a domanda, disponibilità e algoritmi), non esiste più un giorno “garantito” per spendere meno.

Secondo uno studio recente citato da Expedia, la domenica è risultata il giorno in cui mediamente si risparmia di più: circa 6% di sconto su voli domestici e fino a 17% su quelli internazionali, rispetto a lunedì o venerdì. Altri report rilevano che i voli nei giorni centrali della settimana, martedì, mercoledì, giovedì, possono risultare più economici rispetto ai fine settimana, soprattutto perché la domanda è minore. In sintesi: la differenza di prezzo rispetto al giorno di prenotazione è oggi spesso modesta e molto meno prevedibile di quanto fosse un tempo.

Quando conviene davvero

Questo cambiamento significa che per risparmiare non basta puntare a un giorno specifico, ma diventa fondamentale adottare alcune strategie concrete:

Flessibilità nelle date e nella destinazione: chi può spostare di qualche giorno il viaggio o scegliere un aeroporto alternativo ha molte più probabilità di trovare offerte.

Monitoraggio continuo dei prezzi: impostare alert, usare motori di confronto e controllare frequentemente. In questo modo, quando cala la domanda o la concorrenza abbassa le tariffe, si può bloccare subito l’offerta.

Prenotazione con anticipo e fuori dai periodi di punta: un acquisto a medio termine (non all’ultimo minuto) spesso assicura condizioni migliori, soprattutto per i voli internazionali.

Valutare bene le condizioni di cancellazione e flessibilità: molte offerte lampo (come quelle del Travel Tuesday) hanno politiche rigide, utile verificare prima di prenotare.

Il vero ruolo del Travel Tuesday oggi

Allo stato attuale, il Travel Tuesday non è più (o non solo) una regola matematica per risparmiare, ma uno strumento utile, se usato con criterio e rapidità. Per chi ha le idee chiare su meta e date, rappresenta un’ottima occasione per trovare tariffe interessanti, ma non è una garanzia assoluta.

In realtà, il “miglior giorno” per prenotare è diventato una combinazione di elementi: tempismo,

flessibilità e strategie intelligenti di ricerca. Il consiglio è quindi: usare il Travel Tuesday come una finestra di, ma affidarsi più al monitoraggio continuo dei prezzi che a un giorno fisso.