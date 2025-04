La truffa del finto Can Yaman per spillare soldi alle fan

Ascolta ora 00:00 00:00

Attenzione alla nuova truffa che sta circolando sui social e che sfrutta l'immagine del famoso attore turco Can Yaman. Una donna è infatti finita nella trappola di un criminale che si spacciava per la star della serie tv "Viola come il mare".

Stando a quanto riferito dalle autorità locali, la donna è stata contattata su uno dei tanti gruppi social creati dai fan dell'attore. Proprio all'interno del fan club, dove si postano immagini e video di Can Yaman, la vittima è stata contattata da una persona che affermava di essere un collaboratore dell'interprete turco. Il soggetto ha inviato alla donna un messaggio privato in cui affermava di essere il manager di Yaman e di essere in grado di metterla in contatto con il suo beniamino. Un sogno che la vittima ha creduto di vedere concretizzato dopo aver scambiato alcuni messaggi. A un certo punto, infatti, nella chat sarebbe comparso proprio Can Yaman, purtroppo non era quello vero.

Il falso attore avrebbe fatto dei complimenti alla donna, arrivando addirittura a ventilare la possibilità di farla recitare in uno dei suoi film. Da qui le improvvise richieste di denaro per finanziare dei presunti progetti lavorativi, oltre che per il corso di recitazione che la vittima avrebbe dovuto seguire. Insomma, i soldi sarebbero serviti per introdurre la vittima al mondo dello spettacolo.

Una truffa in piena regola, e ben organizzata, che purtroppo sta prendendo piede sui social network. I molti casi sono stati segnalati all'associazione Alcy, nata proprio per sostenere e tutelare le persone rimaste vittime di truffa affettiva. La donna era certa di aver parlato con l'attore da lei tanto ammirato, ma in verità era finita nella rete di truffatori esperti pronti a tutto per portarle via del denaro.

Purtroppo il web è pieno di casi del genere. Vengono sfruttate le immagini di attori o attrici famose (ma anche di cantanti e altri personaggi celebri) per attirare le vittime e poi convincerle a seguire presunti corsi di recitazione, o a presentarsi a dei casting che in realtà non avverranno mai.

si spingono a fare promesse incredibili, arrivando anche a parlare di ruoli in un film o in una serie tv. Lo scopo, però, è sempre quello di ottenere denaro facile da persone facilmente condizionabili.