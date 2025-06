"Welcome to Silvio Berlusconi Airport". A Malpensa il nuovo murale per il Cavaliere

Ascolta ora 00:00 00:00

Un nuovo murale è apparso all'aeroporto di Milano-Malpensa che l'anno scorso è stato intitolato a Silvio Berlusconi. Il ministero dei Trasporti e della Infrastrutture ha seguito il regolare iter per l'intitolazione, che è partito da Regione Lombardia, ma nel momento dell'annuncio si sono sollevate le voci delle opposizioni del Pirellone, e non solo, secondo le quali l'intitolazione non è regolamentare. È stato proposto il ricorso al Tar, che ha rinviato ogni decisione al prossimo 14 gennaio 2026, con la richiesta di ulteriori integrazioni documentali e il coinvolgimento della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

L'artista aleXsandro Palombo ha voluto omaggiare l'ex premier a due anni dalla sua scomparsa in quello che è uno dei simboli della "sua" Lombardia, l'aeroporto di Malpensa, che tante volte ha visitato e ora, sinistra permettendo, porterà il suo nome. " Questa immagine icastica richiama la sua vita e la sua capacità di 'volare alto', superando ostacoli e sfide. Nel contesto dell’aeroporto che porta il suo nome, il murale assume un valore metaforico profondo: un omaggio all’impatto e all’eredità di un protagonista della storia recente italiana, al suo percorso fatto di sfide e visione, ma anche di forza nel rialzarsi, adattarsi e andare avanti, ben oltre le battaglie personali e pubbliche, oltre la sua stessa scomparsa ", spiega l'artista in una nota.

Il murale, che si intitola " Welcome to Silvio Berlusconi Airport " prosegue aleXsandro Palombo, " è anche una potente metafora di resilienza. Berlusconi ha affrontato numerosi processi e controversie, superando avversità che avrebbero potuto fermare chiunque. Anche dopo la sua morte, la sua figura resta al centro di dispute legali, a testimonianza del peso che ha avuto – e continua ad avere – nella politica e nella società italiana ". Nel murale, il Cavaliere è raffigurato a "cavallo" di un velivolo in livrea Alitalia, compagnia che è stata il simbolo del Paese per tanti anni e quest'immagine, sottolinea l'artista, " incarna la capacità di guidare e dominare un gigante, così come ha condotto con determinazione la sua lunga carriera tra business e politica ".

di far 'ripartire' Berlusconi non più dalla sua città natale, ma dall’aeroporto che porta il suo nome: simbolo di un volo che continua anche dopo la sua scomparsa

che celebra la tenacia e la presenza persistente di un uomo che, nonostante tutto, continua a solcare i cieli dell’immaginario collettivo italiano

Con questo murale, Palombo ha scelto "". Un'opera, conclude l'artista, "".