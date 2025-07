Luminance, il super yacht da 500 milioni di dollari del magnate ucraino in vacanza in Italia

Nel 2024 il cantiere tedesco Lürssen ha consegnato Luminance, una vera meraviglia galleggiante lunga ben 138,8 metri, tra le più grandi al mondo e la dodicesima più imponente mai realizzata dal rinomato shipyard. Lo scafo in acciaio, la sovrastruttura in alluminio e un volume lordo di 9.861 GT conferiscono a questa imbarcazione imponenza e stabilità. E ora è in mano al magnate ucraino Rinat Akhmetov, che ha speso 500 milioni per quello che viene considerato la Rolls Royce delle imbarcazioni. Mentre Kiev è in guerra, l'ultramilionario è stato avvistato in porti prestigiosi come Portoferraio, Cagliari e la Costa Smeralda.

Design e ingegneria tra estetica e prestazioni

Esterni firmati dallo studio Espen Øino International, caratterizzati da linee affusolate, un elegante scafo blu profondo e superfici ampie che enfatizzano l’eleganza contemporanea. Interni curati da Zuretti Interior Design, con arredi lussuosi e spazi studiati per offrire un grande comfort. Architettura navale progettata da Lürssen, che garantisce performance affidabili: velocità di crociera di 15 nodi e picchi fino a 20 nodi, con stabilizzatori per il massimo comfort a bordo.

Ospiti, equipaggio e dotazioni di bordo

Può ospitare fino a 40 passeggeri (20 suite), assistiti da un equipaggio di 24 membri, inclusi capitano e personale di bordo. Tra i comfort figurano: due eliporti touch‑and‑go (prua e poppa), piscina a sfioro, due jacuzzi, beach club, palestra, spa, elevatore, luci subacquee e garage per tender e giochi d’acqua.

Primati e presenza internazionale

Classificato tra le prime 20 imbarcazioni più lunghe al mondo, Luminance è al 22° posto nella classifica globale per dimensioni e l’ottava più grande realizzata da Lürssen. Appare frequentemente in riviste e portali nautici dove viene descritto come “ testimonianza di modernità e raffinatezza ”.

Luminance non è solo un’imbarcazione di lusso: è un capolavoro d’ingegneria navale e design contemporaneo.

Con i suoi 139 metri, interni raffinati, comfort esclusivi – dagli eliporti ai beach club – e prestazioni elevate, rappresenta l’essenza dello stile Lürssen. Un simbolo di eccellenza per appassionati e collezionisti, un’esclusiva destinazione galleggiante di cui si parla in