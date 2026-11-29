Sono trascorsi 11 mesi dal terribile incendio di Crans-Montana la notte di Capodanno, che ha portato via con sé 41 vite, molte delle quali giovanissime. Le indagini della procura vallese procedono, ancora non si è andati a processo, si attendono le risultanze degli approfondimenti, non facili, tra documentazioni e autorizzazioni. Ma il tempo passa e la memoria si sbiadisce, almeno per chi non era lì, per chi non ha visto l’inferno in Terra e per chi non ha perso un figlio, un fratello, una sorella, l’amore. Ed è a questo che servono i memoriali, a tenere vivo il ricordo di tutti anche per fare in modo che non possa più accadere, un pro memoria collettivo di dolore per ricordare quanto dolore può esistere a questo mondo.

Ma purtroppo non tutti hanno l’empatia necessaria per capirlo, non tutti sono in grado di anteporre l’interesse comune, o quello di una madre e un padre che hanno perso inspiegabilmente un figlio, al proprio. Ed è quello che sta succedendo a Crans-Montana, dove i condomini della palazzina adiacente al locale dove si è sviluppata la tragedia si sono opposti alla realizzazione di un memoriale con le foto e il nome dei ragazzi che non ci sono più. “Una simile posizione suscita profonda amarezza, poiché appare difficile comprendere come il volto di un figlio, vittima di una delle pagine più dolorose della nostra storia recente, possa essere considerato ‘indegno’ di essere ricordato. Se vi sono persone che ritengono ‘indegno’ commemorare 41 giovani che hanno perso la vita anche attraverso l’affissione delle loro foto, è doveroso che ne dichiarino apertamente e ufficialmente le ragioni perché la memoria delle vittime merita rispetto e dignità”, è il duro comunicato vergato dalle famiglie Costanzo, Galeppini, Minghetti, Prosperi, Tamburi.

I condomini di Crans non stanno formalmente facendo nulla che la legge non consenta loro, perché è un loro diritto opporsi in nome del decoro. Ma talvolta la burocrazia e le leggi possono essere accantonate in nome del buon senso, che dovrebbe essere legge morale davanti alla morte di 16enni. Il progetto fotografico ha l’appoggio del presidente del Canton Vallese, Christophe Darbellay, nemmeno il Comune sembra essersi formalmente opposto. “Una strage, insieme alle responsabilità ancora da accertare, non si cancella con una palizzata e un cielo stellato”, dicono oggi le famiglie italiane, evidentemente deluse. Dopo i primi mesi di massima solidarietà ricevuta, ora sembra che si voglia far cadere l’oblio sulla tragedia.