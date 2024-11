10 anni di mobilità elettrica: NIU festeggia a Eicma

Ascolta ora 00:00 00:00

NIU celebra il suo decimo anniversario a Eicma con la presentazione di nuovi modelli, tra cui l'NQiX 1000, FQi 500, RQi Sport, XQi3, KQi Air X e KQi 300X, in edizione limitata. Questi veicoli, insieme a un avanzato software OTA, quindi senza la necessità di un collegamento via cavfo, rilettono l’impegno di NIU nella trasformazione della mobilità urbana. Dal lancio del primo scooter elettrico nel 2015 NIU ha sempre cercato di rendere i trasporti più intelligenti e rispettosi dell'ambiente.

NQiX, un classico reinventato

Il modello NQiX riprende una delle icone più popolari di NIU, l’NQi, e lo reinventa con nuove funzionalità e design. La "X" indica un’evoluzione, un salto in avanti che preserva il meglio dell’originale, ma aggiunge tecnologie avanzate e miglioramenti significativi. Grazie all’evoluzione della tecnologia negli ultimi 10 anni, gli utenti possono personalizzare facilmente la guida, inclusi parametri come l’accelerazione e le modalità di guida. La nuova NIU Link Crown permette di personalizzare l’esperienza di guida anche durante il percorso, senza bisogno di fermarsi per usare l’app. Tra le funzioni avanzate, ci sono la registrazione dei tragitti, la possibilità di ascoltare musica e rispondere alle chiamate. Il modello offre anche opzioni come il monitoraggio della pressione dei pneumatici (con accessori) e la temporizzazione della corsa. Il design è arricchito da dettagli esclusivi come i pannelli laterali intercambiabili, la cover frontale magnetica e il faro "Halo", un elemento distintivo di stile.

I modelli disponibili includono:

NQiX 150: prezzo suggerito di 2.699 € IVA inclusa

NQiX 300: prezzo suggerito di 3.599 € IVA inclusa

NQiX 500: prezzo suggerito di 4.499 € IVA inclusa

Questi modelli saranno in vendita in tutta Europa a partire dal primo trimestre del 2025, in colorazioni opache di nero e grigio, e bianco lucido. Inoltre, il NQiX 1000 arriverà nel terzo trimestre del 2025, al prezzo previsto di 7.499 € IVA inclusa, disponibile anche nella versione "10th Anniversary".

FQi, pensato per l’avventura

La serie FQi si distingue per un approccio robusto alla mobilità elettrica, combinando potenza, affidabilità e prestazioni in un design che soddisfa chi cerca l’avventura. Con un motore da 6400 W, questo modello è perfetto per affrontare qualsiasi percorso, raggiungendo velocità di 95 km/h e superando pendenze del 25%. Oltre alla velocità, FQi assicura sicurezza grazie a tecnologie come la frenata rigenerativa e serrature intelligenti via Bluetooth che aumentano la comodità e la praticità.

I modelli includono:

FQi 300: prezzo suggerito di 2.999 € IVA inclusa

FQi 500: prezzo suggerito di 3.799 € IVA inclusa

Questi modelli saranno disponibili a partire dal primo trimestre del 2025, in colori nero, bianco, Sahara e la versione speciale "10th Anniversary".

KQi-SHARING: il monopattino elettrico

Con il KQi-SHARING NIU entra ufficialmente nel settore della micromobilità condivisa.

Nonostante il periodo di incertezze nel mercato della condivisione, NIU ha registrato numeri importanti dal 2018, con i suoi e-moped intelligenti che hanno percorso oltre 212 milioni di chilometri in 41 paesi. Il KQi-SHARING si integra perfettamente con piattaforme di sharing come Voi, Tier e Lime, offrendo una soluzione agile e sostenibile per le città.