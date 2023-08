4 monovolume di lusso (tra cui il nuovo Lexus LM): caratteristiche e prezzi

La categoria dei monovolume di lusso non offre spazio alla fantasia, le proposte sono limitate ma tutte molto competitive e capaci di soddisfare le esigenze di una determinata cerchia di clienti. Da anni il punto di riferimento è il Mercedes-Benz Classe V, un veicolo versatile e dal gusto raffinato, ma attualmente ci sono delle gustose alternative a un classico che non stanca mai. Scopriamo le MPV di alta fascia che odiernamente sono in commercio.

Lexus LM

Lexus punta fortemente sulle monovolume, una scelta a sorpresa e decisamente controcorrente, considerando l'ascendente dei SUV sulla grande platea mondiale. In ogni caso, la nuovissima Lexus LM si staglia sulla scena come una cometa lucentissima, merito della sua filosofia costruttiva basata tutta sull'alto di gamma. La MPV giapponese è una vera e propria auto di lusso, dallo stile elegante e ricercato, con contenuti di elevato profilo che garantiscono un'esperienza a bordo da prima classe. Lunga oltre 5 metri, la nipponica è la vera antagonista della Classe V di Mercedes-Benz, che per anni ha dominato la scena in modo quasi incontrastato. La sua configurazione può essere a 4 e a 7 posti, mentre la motorizzazione è un'ibrido a benzina da 250 CV. Ovviamente, a seconda degli allestimenti, si possono avere tv e frigoriferi. Un vero salotto viaggiante.

Prezzo a partire da 135.000 euro per la 7 posti, 155.000 per la 4 posti.

Mercedes-Benz Classe V

LaMercedes-Benz Classe V è una pietra miliare del segmento, nonché il punto di riferimento assoluto. II celebre monvolume spicca per il suo design esterno di grande personalità e per un abitacolo che si distingue per ergonomicità e ricercatezza. Gli interni possono essere allestiti in modo ancora più esclusivo e sportivo, ad esempio con l'AMG Line e il pacchetto Design per gli interni, oppure scegliendo la versione di equipaggiamento Classe V EXCLUSIVE. Configurabile anche per 8 persone. Molto versatile il comparto di tecnologia dal quale si può attingere, al pari di una gamma di motori ricca e soddisfacente, con propulsori a gasolio affidabili e prestazionali.

Prezzi che vanno da 60.260 fino a oltre i 110.000 euro

Monovolume, Hyundai Staria

La Hyundai Staria è diversa da tutte le altre, perché offre uno stile che guarda al futuro ma in modo elegante, grazie alle sue linee dinamiche e a un frontale massiccio. Nell'abitacolo non mancano lo spazio e i contenuti di lusso, che garantiscono un habitat confortevole per tutti i suoi occupanti. Con una capacità di trasporto fino a 9 persone, questo monovolume diventa un alleato prezioso per famiglie numerose o semplicemente per chiunque abbia voglia di viaggiare con comfort a volontà. Come motorizzazione, la sudcoreana dispone di un turbodiesel 2.2 VGT da 177 CV e 430 Nm di coppia, abbinabile alla trazione anteriore con cambio manuale a 6 rapporti o all’automatico a 8 rapporti. A listino anche una versione con trazione integrale e cambio automatico a 8 rapporti.

Prezzo a partire da 43.000 euro, metre ci vogliono 65.000 euro per la versione Luxury

Volkswagen Multivan

Il nome è quello di un classico dell'automobilismo mondiale, Volkswagen Multivan, che si ispira ai leggendari T1 e T2, che hanno solcato le strade dei mitici anni Sessanta e Settanta del secolo scorso. I tedeschi con la nuova generazione del monovolume per i grandi viaggi si sono affidati all'effetto nostalgia per conquistare sempre più clienti. Il modello attuale, rispetto alla precedente generazione, ha introdotto un nuovo telaio, ha rinnovato le motorizzazioni e migliorato l'abitabilità. Dunque, lo spazio al suo interno non manca, al pari della tecnologia, mentre le rifiniture sono di gran pregio. Per la prima volta un van della VW diventa ibrido e abbinato a un cambio automatico DSG che è tra i migliori al mondo, ma non mancano i fedeli diesel a 2 litri per chi vuole macinare tanta strada.