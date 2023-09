Le 5 auto più facili da parcheggiare

Districarsi nella giungla delle grandi città è un'operazione per coraggiosi. Ricercare un parcheggio per andare a lavoro la mattina è qualcosa di snervante, di fastidioso e, riuscire a trovare un buchetto dove piazzare la propria macchina, fa risparimare tempo prezioso, oltre che un grammo di salute. Per questo motivo, possedere una macchina compatta e maneggevole, facilmente parcheggiabile, è una soluzione favolosa per chi, tutti i giorni, deve combattere contro lo stress urbano delle metropoli. Dunque, vediamo quali sono le auto più facili da parcheggiare.

Fiat Panda

La Fiat Panda è agile e snella, quindi sa sgusciare bene in città. Ha delle dimensioni molto compatte (3.686 mm lunghezza x 1.643-1.662 mm larghezza x 1.551-1.647 mm altezza) ma può ospitare quattro persone comodamente ed è pronta per ogni uso. Al suo interno si respira razionalità e semplicità con due quadranti analogici dietro al volante a indicare i giri motore e la velocità, mentre al centro della plancia si collocano i tasti fisici per la climatizzazione. Una delle novità introdotte con il più recente aggiornamento è il sistema di infotainment con schermo touch da 7 pollici, che assicura la compatibilità con Apple CarPlay e Android Auto. Attualmente in listino viene proposta un'unica motorizzazione un 1.0 hybrid da 70 CV. Infine, i costi di acquisto e di gestione sono molto interessanti. Per le sue caratteristiche, è una delle migliori auto da parcheggiare, inoltre, con la funzione city il volante si alleggerisce ancora di più, facilitando le manovre.

Renault Twingo

La Renault Twingo ha ricevuto un restyling nel 2019 e si distingue per un'ampia personalizzazione esterne e interna. Il sistema multimediale Renault è Easy Link con schermo touchscreen da 7 pollici e compatibilità con Android Auto e Apple CarPlay. I comandi fisici del clima sono semplici ma efficaci, al pari delle porte USB collocate nella parte inferiore della console centrale. Il motore è un 1.0 tre cilindri aspirato SCe da 65 CV con l’unica opzione del cambio manuale a 5 rapporti. Grazie alle sue dimensioni (3.614-3.615 mm lunghezza x 1.646 mm larghezza x 1.541-1.544 mm altezza), la francese è una perfetta auto da città, e vi farà risparmiare molto tempo nella caccia del parcheggio.

Fiat 500, facile da parcheggiare

La Fiat 500 non ha bisogno di tante presentazioni perché abbina il suo aspetto retrò di tendenza all'agilità e alla versatilità. La citycar ha nelle affollate strade urbane il suo habitat naturale, nel quale guizzare alla ricerca di un facile parcheggio. È comoda, ben rifinita e ha un bagagliaio buono per inserire borse e sacchetti. Nel tempo si è aggiornata e il comparto multimediale ha fatto dei passi in avanti, per un intrattenimento chiaro e di facile utilizzo che, al pari di quello della Panda, è compatibile con Apple CarPlay e Android Auto. Attualmente, in listino è presente solo una versione ibrida a benzina, il 1.0 hybrid da 70 CV. Dimensioni: 3.571-3.632 mm lunghezza x 1.627-1.683 mm larghezza x 1.488-1.527 mm altezza.

Smart ForTwo

È diventato quasi proverbiale trovare una Smart dove sembra che ci sia un parcheggio, perché lei si intrufola dappertutto. Probabilmente la migliore proposta fra tutte e la più indicata a questa specifica mansione. La Smart ForTwo di ultima generazione viene proposta esclusivamente con propulsione elettrica, fattore che aumenta la sua destinazione da uso cittadino. I suoi contenuti e accessori sono di prim'ordine, tanto che in appena 2695 mm di lunghezza (altezza di 1555 mm e larghezza di 1663 mm, per un quadro completo) si respira un'aria di comfort superiore, come se fossimo a bordo di una grande berlina.

Toyota Aygo X

Piccola e da città, ma con molti elementi in comune con i SUV, questa è la recente Toyota Aygo X. Il suo look mette in evidenza fascioni in plastica che scorrono tutt’intorno alla carrozzeria, e un'altezza da terra accresciuta di 11 millimetri. Sulla plancia esordisce il sistema di infotainment Toyota Smart Connect, con il quale si interagisce tramite il touchscreen da 7″ (a richiesta 9″) compatibile con Android Auto e Apple CarPlay. La giapponese ha un motore 1.0 tre cilindri aspirato, che eroga 72 CV e 93 Nm di coppia. Questo piccolo propulsore si può abbinare al cambio manuale a 5 marce o all’automatico S-CVT. Altra fedele compagna delle strade da città, grazie alle sue dimensioni compatte (3.614-3.615 mm lunghezza x 1.646 mm larghezza x 1.541-1.544 mm altezza). Sembra un piccolo SUV, ma si parcheggia con semplicità.