Abarth 500e: la sportiva diventa elettrica, prova in strada e in pista

Il debutto di Abarth 500e, protagonista anche a Gamesweek e Cartoomics nel 2022, fa capire fin da subito a chi sta puntando il marchio dello Scorpione che fa parte della galassia di Stellantis. La vecchia 500 Abarth, ultimamente declinata nelle versioni a benzina 595 e 695, è stata un'auto che ha messo d'accordo nonni, papà, millennial e parte della generazione Z. Con la versione elettrica si arriva ad un punto di rottura figlio di un cambio di paradigma in corso: il passaggio all'elettrico.

Addio carburatori, addio sound "violento", addio vibrazioni. Riuscirà Abarth a sopravvivere alla rivoluzione elettrica?

Come è fatta

Con Abarth 500e si è partiti dalla Fiat 500e, una piccola elettrica che è risultata, dalle prove su strada e dalle vendite, la migliore tra le piccole elettriche del gruppo franco-italiano. L'unica che resta un'icona con le sue linee senza tempo eppure moderne. L'unica, poi, che ha una piattaforma dedicata: le altre elettriche di Stellantis condividono la piattaforma francese dell'ex gruppo PSA.

Esteticamente ci siamo: paraurti sportivi come da tradizione, anteriore che comunica aggressività, cerchi rigorosamente in lega (qui da 17" o 18"), minigonne laterali tipiche del mondo del tuning e l'estrattore posteriore.

Dentro? Prova superata anche nell'abitacolo: sedili sportivi, richiami al marchio dello scoprione, doppie cuciture, volante più curato. E poi quello che è ormai d'uso comune sulle auto moderne, specie se elettriche: un grande schermo per l'infotainment, qui touchscreen da 10,25", e una strumentazione digitale da 7" con la grafica specifica per tenere traccia delle prestazioni. Dove prima vedevamo cavalli, pressioni e temperatura dell'olio, oggi vediamo i kW.

Il suono del futuro. Lo ami o lo odi

Abarth significa sensazioni, così è da una vita. Come replicare, però, tutto ciò nell'era dell'elettrico? Ecco che arriva il Sound Generator, nome esotico per un generatore artificiale di suoni che utilizza le casse per replicare il rombo della Abarth con il motore a benzina che canta tramite l'amplificazione dello scarico Record Monza.

Funziona? Sì, risponde bene alle variazioni di velocità della vettura, anche se l'assenza del cambio rende impossibile replicare quella serie di crescendo interrotti dalla scalata delle marce. Ovvio che manca della profondità che solo uno scarico vero può restituire, ma se è il coinvolgimento da videogioco che cercate (e a cui siete abituati), non resterete delusi.

E le prestazioni?

Abarth 500e è in realtà più brillante della versione a benzina, anche se bisogna contestualizzare ad alcuni scenari, come ad esempio lo scatto 20-40 km/h bruciato in 1 secondo in meno della endotermica. Il merito è della coppia istantanea dell'elettrico che però la rende, nella guida di tutti i giorni, più piacevole e reattiva. Insomma, nelle prestazioni pure non supera la rivale a benzina, ma nel quotidiano subisce meno i difetti di un motore termico che richiede di cambiare marcia e che ha un'erogazione meno lineare della coppia.

Ad alimentarla c'è la batteria da 42 kWh che promette 265 km di autonomia con un pieno di elettroni e può essere ricaricata fino a massimo 85 kW in corrente continua (35 minuti per arrivare all'80%). Ecco, è forse questo il grosso limite della Abarth 500e, una vettura che non ha certo un prezzo da basso di gamma, ma che propone una ricarica DC che non è all'altezza delle ultime novità di prodotto lanciate quest'anno, specie in un periodo in cui i 100/150 kW sono considerati ormai la base per la ricarica rapida.

Altrettanto vero, però, è che con una batteria tutto sommato contenuta, gli 85 kW permettono di avere sempre le stesse prestazioni in termini di sosta massima (35 minuti per arrivare all'80%) e vanno a ridurre lo stress termico costringendo l'impianto di climatizzazione delle batterie a lavorare meno.

Prova su strada e in pista

Detto questo, come si guida? Innanzitutto le modalità sono tre: Turismo è quella più fluida, potente ma con dolcezza e votata all'efficienza. Scorpio Street è quella che attiva la guida ad un pedale. Scorpion Track, invece, disattiva la "One Pedal Driving" e da libero sfogo al motore elettrico.

Città ed extra-urbano, specie il misto stretto e collinare, sono il suo habitat naturale. Qui apprezzerete la coppia istantanea, prestazioni interessanti e una piacevolezza a tutto tondo che, grazie all'assenza di cambio e di buchi di coppia, la rendono innegabilmente molto spigliata. Non è però mai brutale, anche nelle modalità più estreme non ci incolla al sedile.

Allo stesso tempo è molto stabile e piantata a terra dal baricentro basso della batteria. Le ruote seguono bene gli input dello sterzo e la carreggiata maggiorata incrementa la piacevolezza in curva. Nell'utilizzo di tutti i giorni è indubbiamente facile da guidare e adatta a tutti. In pista, però, il peso maggiorato la rende più difficile nei trasferimenti di carico rapidi dove occorre un po' più di esperienza per gestirla nelle manovre al limite.

I consumi sono molto vicini al dichiarato di 17 kWh/100 km: con una guida da traffico di tutti i giorni il computer di borso segna dati tra i 16,8 e i 17,6 kWh / 100 km, equivalenti ad un'autonomia reale intorno a 250 km con una ricarica che in corrente alternata può essere effettuata fino a un massimo di 11 kW. Spingendola tra le colline si arriva anche a 20/21 kWh/100 chilometri, mentre per l'autostrada aspettiamo una prova più lunga per tirare le somme.

Quanto costa

Abarth 500e parte da 37.950€ per l'omonimo allestimento. Qui abbiamo i cerchi in lega da 17", cruise control, climatizzatore automatico, strumentazione digitale, infotainment touch da 10,25" con navigatore, fari posteriori a LED, volante regolabile in altezza, Apple CarPlay e Android Auto.

Abarth 500e Turismo è invece l'altro allestimento disponibile, la versione top di gamma da 42.650€ con interni ancora più curati, cerchi in lega da 18" diamantati, plancia goffrata in Alcantara, sedili sportivi con poggiatesta integrato e il Sound Generator che è esclusivo di questo allestimento. Altri accessori di serie? Sedili anteriori riscaldati, ricarica wireless per lo smartphone, retrocamera e monitoraggio angoli ciechi.

Una nuova Abarth, per un nuovo pubblico

Tirando le somme, Abart 500e è un'animale particolare, uno scorpione nuovo, ma non per questo da escludere a priori. Figlia dei tempi che cambiano, la sportivetta elettrica non potrà fare gare di endurance e magari dovrà limitarsi nelle cronoscalate per via della potenza di picco che non potrà mai essere costante a lungo come per la versione a benzina. Però potrà dare a chi la sceglie, nato in un'epoca diversa, soddisfazioni e sensazioni paragonabili.

Un chiaro scontro generazionale, quello di chi ha qualche anno alle spalle e sostiene che i giovani non hanno più amici con cui trovarsi a taroccare i motorini, sbagliandosi perché gli amici li hanno. Solo che il ritrovo non è più fisico, avviene in chat o "in game". E non si lavora più su carburatori e scarichi, ma si discute di trucchi nei videogiochi e modifiche nella realtà virtuale con la stessa passione di cui chi ha qualche anno alle spalle discuteva dei Polini.

Giusto? Sbagliato? Ognuno ha la sua opinione, ma sicuramente, tutti possiamo concordare, è diverso. E forse, nell'epoca in cui la Abarth 500e ha Alexa e l'app per gestirla da remoto tramite smartphone, è giusto così...