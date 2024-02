Abarth 600e, ecco com’è fatto lo Scorpione più potente di sempre

Dopo essere stata ammirata nelle scorse ore da numerosi passanti durante le riprese di spot pubblicitario girato per le strade di Milano, l’attesa Abarth 600e mostra il suo aspetto definitivo in una prima immagine pubblicata sul web. Il nuovo bolide elettrico della Casa dello Scorpione si mostra quindi senza veli prima della presentazione ufficiale, mettendo in mostra tutta la grinta di questa sportiva compatta a zero emissioni.

Abarth 600e, il design dell’edizione di lancio

L’immagine a nostra disposizione mostra l’aspetto dell’edizione di lancio che dovrebbe essere battezzata “Scorpionissima”, prodotta in una tiratura limitata di soli 1.949 esemplari, numero che richiama l'anno di fondazione del brand. Impreziosita dalla vistosa livrea esterna “Hypnotic Purple”, la 600e Scorpionissima non tenta di nascondere il suo carattere dal gusto “racing”. Quest’ultimo è enfatizzato dalla presenza di un generoso spoiler posteriore, accompagnato da uno splitter anteriore ben pronunciato, grandi passaruota che ospitano pneumatici adeguati che a loro volta ricoprono cerchi in lega da 20 pollici dal design specifico.

Modifiche sportive

La 600e sfrutta l’ormai nota piattaforma CMP (chiamata Perfo-eCMP), utilizzata anche su tantissimi modelli del Gruppo Stellantis, come ad esempio Jeep Avenger, Opel Mokka, Peugeot 2008, la futura Alfa Romeo Milano e tante altre. Il nuovo Scorpione però potrà contare su modifiche specifiche studiate per enfatizzare la sportività della vettura, come ad esempio sospensioni sportive, un nuovo differenziale limitato autobloccante e pneumatici ribassati realizzati in collaborazione con Hankook.

L’Abarth più potente della storia

La parte più interessante della vettura sarà però la motorizzazione 100% elettrica in grado di sviluppare la bellezza di ben 240 CV. Questo dato renderà la 600e l’Abarth più potente della storia. Purtroppo non sappiamo ancora i dettagli ufficiali sulle prestazioni della vettura, come ad esempio il tempo per scattare da 0 a 100 km/h oppure la velocità massima (probabilmente autolimitata). Avvolti nel mistero anche i dati sulla batteria e sulla relativa autonomia ottenuta con una carica di energia.

Debutto

Per quanto riguarda il debutto della nuova Abarth 600e, l’auto sarà certamente presentata nel corso di quest’anno, probabilmente prima dell’estate.