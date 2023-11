Acquistare un'auto su Amazon? Presto si potrà anche grazie a Hyundai

Il mondo dell'automobile si apre a una nuova frontiera, che è quella dell'acquisto direttamente tramite Amazon. Alla stregua di qualsiasi oggetto di uso domestico, anche una macchina potrà essere comprata con la facilità di un clic e consegnata direttamente in un luogo prefissato, sia esso il proprio domicilio o una concessionaria vicina. Un soluzione che sarà realtà tra pochissimo, a partire dal 2024. Il primo costruttore a tuffarsi in questo nuovo paradigma sarà Hyundai, che farà la felicità di tutti coloro che non amano perdersi nelle concessionarie canoniche.

Hyundai e Amazon, una nuova partnership

L'annuncio di Hyundai, che metterà sul catalogo Amazon le proprie vetture, è arrivato durante il Los Angeles Auto Show. La prima sperimentazione avverrà grazie ai concessionari statunitensi che potranno inserire veicoli sulla piattaforma dell'azienda tecnologica, offrendo la possibilità ai clienti di personalizzare il modello con allestimenti, colori e dotazioni, come farebbero in una situazione ordinaria, con un venditore di fronte agli occhi. L'operazione si conclude con la selezione delle opzioni di pagamento, che comprendono persino dei finanziamenti. Nell'ambito di questa nuova partnership, Hyundai includerà la tecnologia Alexa di Amazon nelle auto del marchio a partire dal 2025.

"Hyundai è un'azienda molto innovativa che condivide la passione di Amazon nel cercare di rendere la vita dei clienti migliore e più facile ogni giorno", ha dichiarato l'amministratore delegato di Amazon Andy Jassy in un comunicato.

Sull'onda dei cambiamenti derivati dalla pandemia

La pandemia di Covid-19 ha stravolta le abitudini di quasi tutti e anche la partita del commercio auto ha seguito nuove strade. L'esperienza tradizionale di acquisto di una macchina è stata affiancata da programmi di consegna a domicilio durante le restrizioni anti contagio, mentre i concessionari hanno ampliato i loro siti web per supportare i clienti a visitare virtualmente gli showroom.

Negli ultimi anni i consumatori si sono avvicinati all'idea di evitare il concessionario, soprattutto quando si tratta di nuovi modelli elettrici. Secondo uno studio di Cox Automotive, una società di ricerca del settore, nel 2022 una grande quantità di potenziali acquirenti di veicoli elettrici era aperto all'idea di compare un veicolo online, al contrario di chi fosse alla ricerca di un mezzo con motore endotermico. Il report evidenzia, infine, che coloro che hanno completato la procedura in modo telematico, sono anche quelli che, a conti fatti, dimostrano la maggior soddisfazione complessiva.

Ed ecco che siamo arrivati a dare il benvenuto a questa nuova frontiera della compravendita a quattro ruote. Un nuovo capitolo che potrebbe sbarcare presto anche in Europa e in Italia, grazie ad Amazon e Hyundai. Nell'attesa che anche altri competitor seguano l'esempio dei sudcoreani.