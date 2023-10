Addio Volkswagen up!, la piccola utilitaria va in pensione dopo 12 anni

Correva l’anno 2011, quando sotto i riflettori del Salone di Francoforte veniva presentata in anteprima mondiale la Volskwagen up!, rivoluzionaria citycar di “segmento A”, pronta a scalfire l’egemonia di modelli di successo come Fiat Panda e 500.

Dopo ben 12 anni di onorata carriera, costellata da successi commerciali, la up! dice definitivamente addio ai mercati internazionali, con l’ultimo esemplare della citycar teutonica che è uscito dalle linee di produzione poche ore fa. La vettura è stata prodotta fino ad oggi nello Stabilimento del Gruppo Volkswagen di Bratislava, dove venivano anche assemblate le “gemelle” Seat Mii e Skoda Citigo, rispettivamente fino al 2020 e 2021.

Volkswagen up!, i punti di forza

Tra i punti di forza di questa citycar troviamo la proverbiale qualità dei modelli Volkswagen, sia per quanto riguarda i materiali che gli assemblaggi, unita ad una grande maneggevolezza e versatilità, senza dimenticare i contenuti tecnologici di primo livello offerti nela dotazione.

I motivi dell’addio

L’addio di questo apprezzato modello deve essere ricercato nelle attuali logiche di mercato. Stanno infatti man mano scomparendo tutte le piccole vetture di segmento A, ad eccezione di rari casi. I costi di produzione e quello delle materie prime stanno rendendo poco remunerativo la produzione di questo tipo di vetture. Di conseguenza, le Case automobilistiche stanno puntando i propri sforzi sullo sviluppo di SUV e crossover capaci di offrire emissioni nocive basse o nulle.

Vendite costanti

Al contrario di molte concorrenti, la up! ha garantito alla Casa di Wolfsburg vendite sostanziose e costanti negli oltre 10 anni di produzione. Il merito va sicuramente ad un ottimo rapporto qualità-prezzo, ad una linea ancora oggi molto attuale e ad una dotazione che è stata migliorata durante gli anni trascorsi. La vettura poteva inoltre contare su optional decisamente ricercati, come il tetto elettrico panoramico in vetro la retrocamera integrata nell’infotainment. Non passa inoltre in secondo piano l’uso dei compatti motori turbo a 3 cilindri con brillanti prestazioni e consumi contenuti.

Tante versioni

La Volkswagen up! si è anche distinta per le numerose versioni in cui è stata declinata. La vettura è stata proposta nelle varianti a tre e cinque porte, inoltre fu prodotta anche in versione cross, ispirata al mondo dell’off road. Non poteva mancare una versione sportiva, denominata GTi e ispirata alla mitica Golf, mentre il suo lato più ecosostenibile è stato affidato alla variante 100% elettrica chiamata e-up!.