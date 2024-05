Aixam, il futuro è elettrico: primo contatto con le nuove minicar a zero emissioni della Casa francese

Aixam, azienda specializzata in minicar, ovvero i quadricicli leggeri che si possono guidare a partire dai 14 anni con il patentino “Am”, dal 1983 ha letteralmente motorizzato non solo gli adolescenti italiani, ma di mezza Europa. Il Costruttore francese è infatti leader di questo settore che oltre ad avere i classici e storici competitor (quasi tutti francesi), ha visto allargare ultimamente la concorrenza con nuovi player provenienti dal classico settore automotive, dove spiccano le recenti Fiat Topolino e Citroen AMI.

Aixam, un'ampia offerta

La forza di Aixam però si concentra in una gamma ampia e variegata che ha visto allargare la propria proposta dai classici quadricicli con motore diesel, tutt’ora ancora molto apprezzati, a nuovi modelli 100% elettrici, in grado di rispondere alle più recenti esigenze di mercato e capaci di soddisfare i bisogni di una platea sempre più ampia e di età variegata.

Vendite record

Per capire il balzo fatto da Aixam e le sue rosse prospettive per il futuro basta snocciolare alcuni dati: le vendite in Italia sono aumentate del 13% rispetto al 2022 superando le 4.000 unità, delle quali il 22% elettriche. Solo cinque anni fa queste ultime rappresentavano solamente il 2%. Una dimostrazione che si tratta di un segmento non più di nicchia, in grado anzi di trainare il mercato totale delle minicar con un + 114% dal 2020 a oggi. L’obiettivo di Aixam-Mega è raggiungere il 30% di veicoli elettrici entro il 2024.

La gamma

Come accennato in precedenza l’offerta proposta da Aixam è ampia e variegata per rispondere a qualsiasi tipo di esigenza di mobilità, comprese quella dedicata al settore commerciale. L’offerta si suddivide in varie gamme: si parte dall’entry-level “Miniauto”, disponibile sia con motore diesel che in variante 100% elettrica, con un prezzo di partenza pari a 10.999 euro. Salendo di gradino troviamo la gamma "Ambition" con motore termico diesel e la “e Aixam” con motore 100% elettrico, con quest’ultimo abbinabile a tre differenti batterie che consentono un’autonomia stimata che può raggiungere i 130 km. L’offertasi viene completata con l’originale “e Scouty Evo”, 100% elettrico caratterizzato da un design che richiama il mondo “off-road” e i veicoli commerciali “AixamPro”, declinati nelle versioni Furgone oppure Doppio Pianale.

Primo contatto su strada con Aixam e Coupé Sport

L’ Aixam e Coupé Sport è una minicar accattivante e dal design sportivo che richiama le coupé grazie ad un lunotto inclinato che regala slancio alla vista d’insieme. Il motore 100% elettrico sviluppa 6 kW/8,15 CV a 5500 giri/min e risulta alimentato da una batteria a Litio da 7,26 kW/h che promette un’autonomia di 113 km. Chi desidera maggiore autonomia può puntare sulla versione top di gamma “e Coupé GTI” con autonomia dichiarata da 130 km.

Seduti al volante della “e Coupé Sport” si trova subito la posizione di guida ideale e nonostante le dimensioni ultra compatte della vettura ci si trova comodi e a proprio agio nonostante la mia altezza sfiori un metro e 80 cm. Il motore elettrico spinge bene e permette di raggiungere la velocità massima autolimitata di 45 km in un attimo, le asperità della strada inoltre non sono un problema e vengono assorbite al meglio. Anche l’insonorizzazione, spesso un tallone di Achille delle minicar, risulta ottima, per merito degli ottimi materiali impiegati. Lo sterzo a volte può risultare un po’ pesante nelle manovre da fermo, ma è assolutamente in linea con quello della concorrenza.

I materiali scelti sono di qualità e gli assemblaggi curati evitano fastidiosi scricchiolii. Bello e funzionale l’impianto audio Pioneer con schermo da 7 pollici, mentre optional troviamo la compatibilità con Apple Car play e Android auto per offrire la massima connettività.

Purtroppo non è possibile avere l’impianto di aria condizionata nemmeno come optional (al contrario della versione termica), ma questa è stata una scelta del Costruttore, probabilmente anche per non influire negativamente su peso e autonomia della vettura. Il prezzo di listino parte d 18.299 euro.