Alfa Romeo celebra la 33 Stradale con un libro da collezione che racconta un sogno italiano

Ascolta ora 00:00 00:00

I punti chiave Il volume

Un’opera editoriale che unisce passione, artigianalità e visione: Alfa Romeo presenta, in collaborazione con Rizzoli, Alfa Romeo 33 Stradale, un raffinato libro da collezione che celebra la rinascita di un’icona. Presentato ufficialmente nella suggestiva cornice di Villa Sucota, sul Lago di Como, in occasione del Fuori Concorso 2025.

Il volume

Il volume racconta, attraverso immagini inedite e testimonianze esclusive, la genesi della Nuova 33 Stradale, realizzata in soli 33 esemplari unici. La location, trasformata per l’occasione in “Casa Alfa Romeo”, ha ospitato una mostra di pezzi storici e l’attesissima nuova coupé, suggellando il legame tra heritage e innovazione. Il libro si apre con un’introduzione appassionata di Santo Ficili, CEO Alfa Romeo, che abbiamo avuto l’occasione di intervistare in esclusiva per approfondire la filosofia che guida il marchio in questa nuova era. La narrazione prosegue con i contributi dei principali protagonisti del progetto: Jean-Philippe Imparato, Lorenzo Ardizio, Cristiano Fiorio, Alejandro Mesonero-Romanos, Daniel Tiago Guzzafame ed Eligio Catarinella.

Il progetto editoriale

L’anima del progetto editoriale rispecchia lo spirito con cui è nata la 33 Stradale originale del 1967: un equilibrio perfetto tra arte e ingegneria, tra visione e follia creativa. Ogni dettaglio del volume è stato curato “in house” dal team Alfa Romeo, dalla selezione delle fotografie – molte delle quali inedite – all’impaginazione, fino alla scelta della carta.

L’edizione sarà distribuita globalmente da Rizzoli e Rizzoli International, in italiano e inglese, mentre ai 33 fortunati acquirenti della nuova 33 sarà riservata una versione esclusiva custodita in un cofanetto personalizzato.