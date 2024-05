Alfa Romeo Junior: allestimenti, prezzo di listino e promozioni

Il Biscione ha comunicato ufficialmente l’ampliamento della gamma dell’Alfa Romeo Junior, diramando i i prezzi di listino ufficiali dell’inedito B-SUV. A questo punto entra nel vivo la commercializzazione della Junio, disponibile in versione ibrida da 136 CV ed elettrica da 156 CV, con prezzi a compresi tra 29.900 e 39.500 euro.

Alfa Romeo Junior, gli allestimenti

Si parte dalla versione base caratterizzata da una ricca dotazione di serie che include: fari Full LED anteriori e posteriori, i fari anabbaglianti a LED, le calotte specchietti retrovisori esterni in nero lucido e i cerchi in lega da 17 pollici Turbina (versione Ibrida) e da 18 pollici Aero (versione Elettrica). Non mancano inoltre l quadro strumenti caratterizzato dallo storico design “a cannocchiale” e dotato di cluster 10,25'' Full TFT; il sistema Infotainment da 10,25 pollici con due porte USB (A+C), Bluetooth e comandi vocali; il climatizzatore automatico; l’Autonomous Emergency Breaking (AEB) con ABS + ESC; il sistema Wireless Apple CarPlay / Android Auto e il sofisticato Adaptive Cruise Control. Completano l’offerta i pack Techno e Premium: il primo punta su una dotazione dedicata al sicurezza, tecnologia e funzionalità e il secondo sul comfort.

La versione Junior Speciale, disponibile solo al lancio, sfoggia lo scudetto “Progresso”, le finiture sportive opache con inserti rosso Brera e cerchi in lega “Petali” da 18 pollici. L’abitacolo è impreziosito da tratti sportivi e contenuti esclusivi come gli interni “Spiga” in vinile e tessuto. Non mancano inoltre il volante in pelle ed il sedile guidatore elettrico con funzione massaggio, a cui si aggiunge l’illuminazione interna a 8 colori. La dotazione viene completata dal sistema di guida autonoma di livello 2, dal navigatore connesso, dalla telecamera posteriore a 180°, dal portellone elettrico hands free e dal sistema keyless.

I prezzi

La versione base della Junior è proposta da 29.500 euro per la versione ibrida e da 39.500 euro per l’elettrica da 156 CV, la Speciale viene invece offerta a 31.500 euro per la versione ibrida e 41.500 per la versione elettrica.

Inoltre, su entrambe le versioni è possibile sfruttare l’offerta finanziaria in collaborazione con Stellantis Financial Services Italia che prevede una rata di 200 euro al mese per un periodo di 36 mesi.