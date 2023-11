Alfa Romeo lancia “Tributo Italiano”, la serie speciale che omaggia le origini del marchio

Alfa Romeo ha svelato la nuova serie speciale battezzata “Tributo Italiano” che celebra con orgoglio il nostro Paese e le origini della Casa del Biscione. Dedicata all’intera gamma composta dai modelli Giulia, Stelvio e Tonale, questa serie speciale può essere già ordinata in concessionaria.

Alfa Romeo Tributo Italiano: l'estetica

Le Alfa Romeo Tributo Italiano sono disponibili esclusivamente con le tinte Rosso Alfa, Verde Montreal e Bianco Alfa abbinate al tetto nero che riprendono i colori del tricolore. L’effetto scenico viene completato da paraurti e modanature esterne in tinta con il corpo vettura e calotte degli specchietti neri con impresso la bandiera tricolore. Ad esaltare le forme muscolose dei tre modelli ci pensano gli speciali cerchi in lega che sulla Stelvio sono da 21 pollici, sulla Giulia da 19 pollici e sulla Tonale da 20 e lasciano tutti intravedere dalle razze le pinze freno di colore rosse firmate dagli specialisti della Brembo. Non mancano infine skid plate e inserti laterali e anteriori in Dark Miron opaco, fari Full-LED Matrix adattivi e doppi terminali di scarico cromati sulla versione Plug-In Hybrid Q4.

Interni

Il carattere sportivo degli esterni viene ricalcato anche all’interno dell’abitacolo dei tre modelli, come sottolineato dalla presenza dei sedili sportivi in pelle nera impreziositi da un trattamento traforato con accenti in rosso, mentre sui poggiatesta anteriori è ricamato il logo distintivo della serie speciale. La plancia e i pannelli porta sfoggiano anche nuove cuciture rosse. Solo la Tonale Tributo Italiano può invece vantare una nuova fascia della plancia “carbon design” con logo Alfa Romeo con illuminazione ambientale e il battitacco in alluminio.

Dotazione

Particolarmente ricca la dotazione di accessori offerti di serie che include tra le altre cose clima automatico bi-zona, sistema di Infotainment, sedili anteriori ventilati e riscaldati e impianto audio Premium con 14 altoparlanti (incluso subwoofer) firmato Harman Kardon. Stelvio e Tonale offrono di serie anche il portellone posteriore elettrico con apertura automatica.

Gamma motorizzazioni

Le Giulia e Stelvio Tributo Italiano possono essere equipaggiate con il propulsore 2.0 Turbo benzina da 280 CV oppure con il 2.2 Turbo Diesel da 210 CV, entrambi gestiti dal cambio automatico a 8 marce, mentre la potenza viene scaricata sulla trazione integrale Q4. Sempre per questi due modelli troviamo anche il 2.2 litri Turbo Diesel da 160 CV a trazione posteriore. Sull’Alfa Romeo Tonale Tributo Italiano sono disponibili invece il motore ibrido (benzina/elettrico) 1.5 da 160 cavalli con cambio automatico TCT a 7 rapporti oppure il poderoso ibrido Plug-In Hybrid Q4 da 280 CV, forte di oltre 80 Km di autonomia in full electric.

Offerta commerciale

La Casa del Biscione offre un’interessante offerta commerciale che propone Tonale Hybrid Tributo Italiano con finanziamento e rate da 350 euro al mese, mentre Giulia e Stelvio partono da 450 euro.