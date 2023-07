Alfa Romeo, tutto quello che sappiamo sul primo e atteso B-SUV elettrico

L’elettrificazione del Gruppo Stellantis passa per i suoi nuovi 3 SUV di segmento B costruiti nello stabilimento polacco di Tychy, nel quale verrà assemblato anche l’ultimo e attesissimo modello appartenente a questo trio. Dopo la recente Jeep Avenger, la nuovissima Fiat 600e svelata pochi giorni fa, siamo infatti in attesa del terzo e forse più atteso crossover elettrico basato sulla medesima piattaforma del colosso franco-italiano, visto che sarà il primo modello in assoluto a zero emissioni del marchio Alfa Romeo.

Alfa Romeo, quello che sappiamo sul nuovo B-SUV

Il B-SUV 100% elettrico della Casa del Biscione dovrebbe arrivare nel corso del prossimo anno e vanterà una lunghezza di circa 4,20 metri. C’è da precisare che la presentazione ufficiale in forma statica potrebbe arrivare parecchi mesi prima, forse addirittura entro la fine di quest’anno, anche se ancora non c’è nulla di ufficiale e la data definitiva deve essere ancora comunicata.

Nome misterioso

Le anticipazioni sul nuovo modello targato Alfa Romeo sono decisamente molto limitate, a partire dal nome: in un primo momento era circolato “Brennero”, poi questo appellativo è stato categoricamente smentito dal Costruttore italiano. Quest’ultimo alla fine aveva addirittura tirato in mezzo i fan del marchio con un “gioco” apparso sui social che permetteva di indovinare il nome della futura Alfa Romeo.

Meccanica condivisa

Se il design e il nome del B-SUV elettrico Alfa sono ancora totalmente avvolti nel mistero, la parte meccanica è invece nota, visto che sarà la medesima dei modelli Jeep Avenger e Fiat 600e precedentemente nominati. Parliamo del motore elettrico che sulla Jeep e sulla 600e sviluppa 156 CV, ma che sull’Alfa Romeo potrebbe guadagnare qualche cavallo in più. LA batteria sarà invece uguale, infatti troveremo l’accumulatore da 54 kWh che dovrebbe garantire un’autonomia con una sola carica di energia di circa 400 km.

Declinata anche in versione Quadrifoglio?

Nonostante pianale, motore e batteria saranno condivisi con gli altri modelli del Gruppo Stellantis, la piccola Alfa a zero emissioni dovrebbe portare in dote una taratura delle sospensioni inedita e dall’indole decisamente più sportiva, così come lo sterzo che dovrebbe offrire al guidatore un’impostazione più diretta e precisa. Non è inoltre da escludere l’introduzione in un secondo momento di una versione Quadrifoglio decisamente più potente e prestazionale. Così come successo di recente con l’Abarth 500e, sarebbe il primo modello Quadrifoglio in assoluto a vantare una meccanica a zero emissioni.

Abitacolo sportivo

Un'altra cosa certa sarà la forte connotazione sportiva che caratterizzerà l’abitacolo. Quest’ultimo potrebbe ereditare alcuni dettagli stilistici ispirati alla sorella maggiora Tonale, come ad esempio la strumentazione 100% digitale “a cannocchiale” che richiama alcuni grandi modelli del passato del marchio. I sedili saranno ben sagomati in modo da contenere il corpo anche nelle curve più velici, così come il volante garantirà una impugnatura dal carattere “corsaiolo”

Prezzi

Risulta ancora molto prematura parlare di prezzi di listino, ma quasi sicuramente il B-SUV targato Alfa Romeo si posizionerà sopra le “cugine” Fiat e Jeep, per questo motivo supponiamo un prezzo di partenza superiore ai 40.000 euro.