Nuova Fiat 600 vs 500X: caratteristiche e prezzi a confronto

La nuova Fiat 600 sta catalizzando l'attenzione dei media e degli appassionati, ancora prima della sua presentazione ufficiale che dovrebbe essere collocata fra qualche mese. La notizia più recente è quella che riguarda un esemplare con carrozzeria bianca, senza veli e "camuffature", che ha transitato nel centro della città di Roma inseguito da alcune telecamere, probabilmente intente a girare qualche sequenza pubblicitaria. Grazie a quelle foto spia, è stato più facile comprendere le fattezze del nuovo crossover del marchio torinese, che avrà il badge "600" appiccicato all'anteriore. A colpo d'occhio, le somiglianze con la 500e e con l'attuale 500X sono abbastanza evidenti.

Come si presenta la Fiat 600

Stilisticamente la Fiat 600 trae ispirazione dal recente passato della Casa torinese dell'universo Stellantis, infatti le proporzioni sono similari a quelle della 500X, mentre alcuni fregi sono ripresi dalla più giovane 500e, l'elettrica del marchio. Osservandola, si notano i fari posteriori a LED di forma rettangolare e un portellone ampio, che si protende verso la zona inferiore. Presente anche un leggero accenno di spoiler, di colore nero, nella zona finale del tetto. Per il resto, l'altezza da terra è buona e la modanatura nera che percorre tutta l'area più bassa della vettura, servono a collocarla senza dubbio nella sfera dei crossover. Sottopelle, invece, si nasconde la piattaforma CMP, di derivazione ex PSA, e attualmente ribattezzata STLA. Questo le permetterà di avere una motorizzazione 100% elettrica ma, al contempo, di poter adottare anche un propulsore a benzina come il 1.0 turbo da 100 o 110 CV, che abbiamo già visto su Jeep Avenger, con la quale condivide la base. La nuova Fiat sarà prodotta in Polonia a Tychy. A livello di dimensioni c'è da aspettarsi qualche centimetro di lunghezza in meno dell'attuale 500X, ma qualche rumors paventa che in futuro la piattaforma possa essere allungata per rispondere alle esigenze degli orfani di un'altra di casa Fiat, la 500L.

Differenze e somiglianze con la 500X

La Fiat 500X è una veterana della famiglia torinese, essendo protagonista sulle strade dal 2014 e avendo ricevuto vari aggiornamenti che l'hanno proiettata fino a noi senza alcun tipo di invecchiamento evidente. La crossover costruita a Melfi, in Italia, ha delle dimensioni compatte (4,26 metri) ma offre una buona abitabilità per cinque persone. Il suo abitacolo è ben curato e rifinito, ma il bagagliaio non è il suo punto forte. Nasce sulla piattaforma FGA Small, la stessa della osannata Jeep Renegade. Attualmente in listino offre motori a benzina (1.0 turbo da 120 CV e 1.5 ibrido leggero da 131 CV) e diesel (1.3 da 95 CV).

La nuova 600 e la 500X hanno alcuni elementi distintivi molto accomunabili: il lunotto posteriore inclinato in avanti e, soprattutto, una linea del tetto regolare nell’andamento piatto verso la coda. I due modelli, secondo i piani (ancora non confermati), dovrebbero viaggiare fianco a fianco nei listini fino al 2025, senza pestarsi troppo i piedi (almeno all'apparenza). Ovviamente il nuovo modello porta in dote delle tecnologie all'avanguardia che la 500X non potrà avere, sia in termini di ADAS che di infotainment; quest'ultimo sarà derivato da quello visto sulla Jeep Avenger.

Listino prezzi

Odiernamente la Fiat 500X ha un prezzo di partenza di 23.000 euro. Per quanto riguarda la prossima 600, non abbiamo ancora i dati ufficiali forniti dalla casa, ma è plausibile un range di costo similare e arrotondato per difetto rispetto a quello della Jeep Avenger. La versione con motore termico della piccola americana ha un listino che parte da 24.300 euro, e su questa cifra dobbiamo immaginarci anche la Fiat (sempre con motore benzina).