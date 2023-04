All'asta la Cadillac Fleetwood 60 Special che fu di Totò

Il principe della risata, Antonio De Curtis, in arte Totò ha lasciato il segno nella storia della cinematografia nostrana, consegnandoci film indimenticabili che hanno fotto ridere e divertire intere generazioni di italiani. Il grande artista napoletano ha avuto una particolare predilezione anche per le automobili, che ha posseduto con grande passione. Una delle sue più celebri "conquiste " è una Cadillac Fleetwood 60 Special, di proprietà del compianto attore tra il 1954 e il 1956. Si tratta di una prestigiosa berlina Made in Detroit, dalla massiccia presenza scenica e dai contenuti di altissimo profilo. Questo specifico esemplare, targato ancora "NA213338" è all'asta presso Car & Classic, con apertura delle offerte il 30 aprile e chiusura il prossimo 7 maggio.

Una Cadillac di grande carisma

La Cadillac non passa di certo inosservata, specialmente tra le strade italiane, vista la sua lunghezza che tocca quota 6 metri e il canto del suo prodigioso motore V8 a stelle e strisce, che in questo caso, ha una cilindrata di 5.400 centimetri cubici e 230 CV di potenza. L'esemplare è dotato di cambio automatico, servosterzo e servofreno. Ne sono state prodotte 16.200 unità, ma la sua carrozzeria rivestita in finissimo velluto giallo e verde, la rende unica. Uscita della catene di montaggio di Detroit in livrea nera, questa sua particolare colorazione è probabilmente un vezzo stilistico voluto proprio da Totò.

In cerca di un nuovo padrone

Dopo essere stata di Totò, la grande berlina americana è passata di mano alcune volte, fino a termine la sua corsa tra le braccia di Carlo Di Lallo, ex presidente del Classic Car Club Napoli, negli anni Settanta. Da allora, la vettura è stata conservata in modo religioso ed esibita in molteplici occasioni mondane ed eventi legati al cinema, come quello di Palazzo Valentini, a Roma, in occasione del Wine and Food Film Festival del 2010. Adesso la Cadillac Fleetwood è alla caccia di un nuovo padrone che la sappia restaurare a regola d'arte, come merita un pezzo di storia di questo lignaggio.