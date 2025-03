Anantara concorso Roma: eleganza e tradizione dell'automobilismo italiano

Ascolta ora 00:00 00:00

Dal 24 al 27 aprile, la magia delle auto storiche tornerà a risplendere nel cuore di Roma con la prima edizione di Anantara Concorso Roma. Questo esclusivo evento, promosso da Anantara Hotels & Resorts, promette di diventare un appuntamento imperdibile per gli appassionati di eleganza e tradizione automobilistica. Cinquanta esemplari unici, testimoni di epoche e stili differenti, saranno protagonisti di una manifestazione che celebra il design, l’arte e l’ingegneria meccanica.

Non una semplice esposizione, ma un viaggio nella storia dell’automobile. Anantara Concorso Roma si distingue da tutti gli altri Concorsi di Eleganza per un’accurata selezione di vetture, tutte rigorosamente realizzate in Italia, giudicate secondo criteri di autenticità, fascino e rarità. A presiedere la giuria sarà Adolfo Orsi, esperto di fama mondiale nel settore, affiancato da specialisti internazionali.

L’evento sarà un autentico viaggio attraverso il tempo e il design automobilistico. Tra le vetture più attese, una Fiat del 1902 appartenuta a Ignazio Florio, che racconta la passione pionieristica della famiglia di armatori siciliani per l’automobile, una Lancia del 1914 carrozzata da Farina, oltre a leggende della velocità come la Ferrari 250 LM e alcune delle più affascinanti supercar moderne, tra cui la Ferrari F40, F50 e la Pagani Zonda.

A suscitare particolare interesse saranno due pezzi unici: la Ferrari 512 BB che appartenne a Gianni Agnelli, icona di stile ed esclusività, e la mitica Lamborghini Miura utilizzata nelle riprese del celebre film The Italian Job. La scena del clamoroso incidente sulle Alpi non coinvolse, però, l’auto originale, bensì una controfigura.

Il Concorso non sarà soltanto un’esposizione statica, ma un’esperienza dinamica che porterà le vetture a percorrere alcuni degli scorci più suggestivi della Capitale e dei suoi dintorni. Il 25 aprile, il corteo di auto partirà da Piazza della Repubblica, di fronte all’Hotel Palazzo Naiadi, per poi attraversare le strade che conducono alla pittoresca area dei Castelli Romani, con soste panoramiche al lago di Castel Gandolfo e alla meravigliosa Villa Aldobrandini a Frascati.

Il giorno successivo, sabato 26 aprile, le vetture saranno esposte nei giardini della Casina Valadier a Villa Borghese, dove la giuria si riunirà per le valutazioni finali. Nel pomeriggio, una spettacolare sfilata tra le vie del centro storico offrirà un’occasione unica per ammirare questi capolavori in movimento. La cerimonia di premiazione, prevista per domenica 27 aprile, chiuderà l’evento celebrando i vincitori delle varie categorie.

Le premesse per il successo ci sono tutte: la partecipazione di marchi prestigiosi come Ferrari, Bugatti, Lamborghini, Alfa Romeo, Maserati e Pagani, e la presenza di modelli leggendari come la Ferrari 250 Mille Miglia berlinetta e la due volte vincitrice di Le Mans, la Ferrari 275 P del 1963.

L’ideatore dell’evento, William Heinecke, presidente di Minor International e appassionato collezionista di auto storiche, ha già espresso il desiderio di rendere Anantara Concorso Roma un evento annuale di riferimento nel mondo dei concorsi d’eleganza.

Con una prima edizione che si preannuncia memorabile, le basi per il futuro sono già tracciate. A breve verrà comunicata la data della prossima edizione, segno che l’ambizione della Capitale di entrare nel circuito internazionale dell’eleganza automobilistica è più viva che mai.