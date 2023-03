App store integrato su Audi e in futuro su altri brand del Gruppo VW

Con il proprio app store, il Gruppo Volkswagen vuole aggiornare i sistemi di infotainment dei futuri veicoli e offrire funzioni e servizi anche dopo l'acquisto. Cariad, responsabile dello sviluppo software del gruppo, ha presentato il relativo prodotto al MWC di Barcellona. Inizialmente l'App Store di Cariad sarà disponibile nei modelli Audi, e successivamente anche nelle vetture Porsche. Gli altri marchi del Gruppo, come Cupra, Seat, Skoda e VW, lo avranno solo nella terza fase.

Acquista le funzioni del veicolo tramite l'App Store

L'Application Store di Cariad offre circa 40-50 programmi. I fornitori includono servizi di streaming come Amazon Music, la libreria audio ARD, Spotify e la libreria multimediale ZDF, ma anche vari giochi casuali, app di navigazione e servizi POI (punti di interesse). Il collegamento alla casa intelligente è possibile tramite Amazon Alexa. In un secondo momento, Cariad vuole distribuire anche app e servizi a pagamento o che si occupino dell'elaborazione dei pagamenti. Ciò può includere il pagamento alla stazione di ricarica tramite un'app nel sistema di infotainment, ma anche la successiva attivazione di funzioni aggiuntive del veicolo, sempre a pagamento. Cariad ha fatto l'esempio dell'illuminazione ambientale nell'abitacolo: qui, i proprietari di veicoli, possono acquistare più colori o determinate sfumature di colore molto tempo dopo l'acquisto, come già accade con Skoda.

Secondo Cariad, tutte le app sono certificate. Questo per garantire che nessuno abbia accesso a informazioni che non sono necessarie per la sua funzionalità. Come per le app da smartphone, tuttavia, l'ultima parola spetta sempre all'utente. Nel corso dell'installazione, deve concedere l'autorizzazione finale.

Primo stack Android, poi Android Automotive

I veicoli che utilizzano la terza generazione della piattaforma di infotainment MIB 3 vengono ampliati con un modulo aggiuntivo. Con la prossima generazione di infotainment, One Infotainment, Cariad si affida quindi al sistema operativo Android Automotive. Nel caso di Audi, l'attuale interfaccia utente è stata ampliata per includere una nuova schermata iniziale. Su questa, gli utenti possono collegare le app utilizzate più di frequente. Tutte le altre app installate sono accessibili tramite un'altra pagina nuova, l'App Launcher. Lo stesso store di applicazioni è suddiviso nelle diverse categorie di app.

I primi veicoli sono Audi

I primi veicoli riceveranno l'Application Store a partire da luglio 2023, e sono le: Audi A4, A5, Q5, A6, A7, A8 , Q8 e-tron ed e-tron GT. Non si sa ancora esattamente quando seguiranno Porsche e gli altri marchi del gruppo.