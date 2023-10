Assicurazione auto: ecco dove costa di più. La differenza tra nord e sud

L'assicurazione auto è un contratto che tutela il proprietario di un veicolo dai rischi che derivano dalla circolazione stradale. Dunque, il suo utilizzo principale è fornire protezione finanziaria contro danni fisici o lesioni corporali derivanti da collisioni stradali e contro la responsabilità che potrebbe derivare anche da incidenti in un veicolo. Il suo canone dipende dalla tipologia di auto, dall'anzianità del soggetto, dalla sua classe di appartenenza e dalla sua capacità di evitare incidenti nel corso dell'anno. Un'altra discriminante che incide sul costo del canone è la residenza, infatti esiste una forbice ampia tra chi risiede al Nord e al Sud d'Italia.

L'area geografica incide sul costo

Sul costo dell'assicurazione incide l'area di residenza dell'automobilista, quindi nel conteggio ci finisce tanto la Regione quanto la Provincia. Questo perché la metropoli affollata produrrà molti più sinistri rispetto a una piccola città, perché il traffico è più inteso, le strade sono più dissestate e via dicendo. Più stress esiste, più incidenti si verificheranno. Dunque, a guidare questo parametro c'è il supporto della statistica, che è utile a fissare il prezzo dell'assicurazione.

Per fare un esempio, la Regione più virtuosa d'Italia è la Valle d'Aosta, con Aosta al primo posto. Qui l'assicurazione auto si paga meno che in tutto il resto d'Italia. Tuttavia, non è uguale in tutto il Nord dello Stivale, perché c'è differenza tra risiedere a Novara e a Torino, perché risiedendo nel capoluogo piemontese l'assicurazione costerà più che nell'altra provincia corregionale.

Assicurazione auto, il Sud Italia costa più del Nord

Per quanto riguarda il premio assicurativo da pagare, il Meridione d'Italia è fanalino di coda. Per fare un esempio, la città di Napoli è la Provincia dove si paga di più la RCA di tutta la nazione. Anche Palermo è un'altra città fanalino di coda, ma ci sono altrettante Province siciliane che possono vantare una statistica molto buona, piazzandosi nella graduatoria delle più virtuose.

Parlando di statistica, il differenziale tra il Sud e il Nord-Ovest del Belpaese è di 49 euro. Nel dettaglio, chi stipula la polizza nell’Italia meridionale paga un premio medio più elevato di oltre il 14% rispetto ai contraenti del Nord-Ovest: 395 euro i primi, 346 euro per i secondi. In ogni caso, è bene non fare di tutta un'erba un fascio perché, dopo Napoli, arriva Prato come provincia più costosa, con un importo dell’RC Auto superiore ai 500 euro (527 euro), seguita da Caserta (480 euro) e Pistoia (461 euro). Si spende meno invece a Enna (269 euro), Oristano (282 euro), Potenza (283 euro) e Pordenone (288 euro).