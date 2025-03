Atelier Alpine A290 Lounge, inaugurato nel cuore di Milano il punto di incontro tra stile e sportività

Ascolta ora 00:00 00:00

Con una inaugurazione in grande stile, ha aperto le porte l’ATELIER ALPINE A290 LOUNGE, il nuovo HUB della Casa sportiva francese situato nel cuore di Milano, ai piedi della futuristica e suggestiva piazza di Gae Aulenti. Questo nuovo spazio targato” Alpine” è più di un semplice showroom, parliamo infatti di un ambiente esclusivo dove si respira lo spirito de marchio, un vero e proprio punto di incontro per chi ama l’innovazione tecnologica e le performance sportive, oltre che un luogo unico per apprezzare da vicino l’ultima novità del brand d’oltre alpe. All’evento di inaugurazione hanno partecipato ospiti d’eccezione, tra cui Gerry Scotti, Bobo Vieri, Billy Costacurta e tanti altri. La serata è stata animata dalla DJ Lolla Fedolfi e dalla violinista Luvienne, mentre Matías Sarli, mixologist di fama internazionale ha realizzato per la serata ben 4 signature cocktail.

Alpine A290, protagonista dell’ATELIER

Protagonista dell’ATELIER è la nuova Alpine A290, city car dal carattere corsaiolo che inaugura l'inizio dell'era elettrica del marchio con il nuovo Dream Garage 100% elettrico. La vettura si distingue per sue linee affascinanti e decise che strizzano l’occhio al passato guardando al futuro, il tutto mescolato a componenti tecnici sofisticati e all'avanguardia.

Vincitrice del prestigioso premio Car of The Year 2025, l’A290, che è un concentrato di prestazioni di alto livello, come sottolineato dal suo scatto 0-100 km/h effettuato in soli 6,4 secondi, la potenza fino a 220 cv, la coppia di 300 Nm e il peso di soli 1.479 kg. Comfort e praticità non sono però stati sacrificati, infatti questa city car a 5 porte vanta 5 posti e un ampio bagagliaio di 326 litri, mentre il diametro di sterzata è pari a 10,2 m.

Uno store, tante esperienze

Come se non bastasse, all’interno di questo store sarà possibile acquistare tutto il merchandising del marchio Alpine, BWT Alpine Forumla One Team e Alpine Cars, che spazia dai modellini delle auto alle sneakers, passando per le famose divise del motorsport che appassionano i clienti del marchio francese e non solo.

In questa location sarà anche possibile configurare la propria Alpine, avvalendosi dell’offerta di personalizzazione Atelier Alpine;potranno, così, scegliere le tinte di carrozzeria abbinandovi pinze freni e cerchi, optando anche alla personalizzazione del rivestimento dei sedili.

Arredi firmati Poltrona Frau

L’ATELIER ALPINE A290 LOUNGE si distingue inoltre per un arredo di pregio e particolarmente esclusivo firmato Poltrona Frau, azienda leader che vanta una stretta collaborazione al progetto Alpine A110 R Ultime. Prodotta in soli 110 esemplari, l’A110 R Ultime oltre ad essere un'auto dalle qualità sportive uniche, è anche unvero e proprio laboratorio di ultra-personalizzazione.

Per la prima volta,i designer Alpine hanno creato un abitacolo con tipi e tonalità di pelle speciali e rifiniture specifiche per offrire ai clienti la possibilità di partecipare a un vero e proprio processo di co-creazione: l'Atelier Sur-Mesure o programma di progettazione su misura che arriva ad offrire una scelta di offrire una scelta di 10 tonalità di pelle, 28 tinte differenti e 14 tonalità di Alcantara.

Questo è solo l’inizio

Alpine è un marchio in continua crescita, a fine 2024 il numero degli Alpine Store nel mondo è di 163, e nel 2025 è prevista l’apertura di oltre 40 Alpine Store per arrivare a più di 200 punti vendita a fine anno. In Italia oggi sono presenti ben 8 Alpine Store nelle principali città italiane. Dopo Barcellona nel 2024, nel 2025 apriranno altri due Atelier Alpine a Parigi e a Londra.

Lo spazio inaugurato ieri anticipa quello che sarà il futuro Atelier Alpine Milano. La Lounge di Milano prima nel suo genere, oltre all’attività di vendita,ospiterà i momenti cool della movida milanese, durante la Design Week infatti, sarà protagonista con eventi specifici di eccezione e una programmazione ad hoc.

Nicola Coropulis ha commentato:"La collaborazione con Alpine rappresenta l’incontro perfetto tra due mondi che condividono gli stessi valori: performance, eleganza ed eccellenza. Poltrona Frau porta il suo heritage artigianale, la qualità della Pelle Frau e la cultura della personalizzazione radicata nel suo DNA.

Dopo gli interni della, la sinergia si estende all’Atelier Alpine A290 Lounge, uno spazio che esalta design, esclusività e cura del dettaglio, trasformando l’esperienza Alpine in qualcosa di ancora più immersivo. Il risultato è un progetto che esprime il savoir-faire italiano, unendo stile, comfort e passione per l’innovazione."