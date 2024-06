Audi e-tron GT 2024, il modello stradale più potente di sempre della Casa dei Quattro Anelli

Ascolta ora 00:00 00:00

La Casa dei Quattro aneli ha svelato la nuova Audi e-tron GT 2024, restyling della sportiva 100% elettrica tedesca che in realtà porta in dote novità di primo livello, sia per quanto riguarda le prestazioni, paragonabile ad una hypercar che per la dotazione tecnologica, passando da un’autonomi che ora può superare i 600 km.

Audi e-tron GT 2024, il design

Il frontale della vettuar sfoggia il nuovo single frame a nido d'ape 3D che sottolinea la configurazione sportiva “RS” della e-tron GT. Non mancano inserti a ”L” dedicati alle prese d’aria laterali che sottolineano ulteriormente i “muscoli” di questo modello. La vista posteriore vanta un estrattore d’aria derivato al mondo delle competizioni, impreziosito da un riflettore centrale rosso dallo sviluppo verticale. La versione di punta e più spinta denominata RS e-tron GT performance può essere arricchita a richiesta con elementi speciali quali il tetto in carbonio opaco, i dettagli in carbonio camouflage alle per le prese d’aria frontali, le portiere, l’estrattore e le calotte dei retrovisori laterali. Sempre questa versione può essere personalizzata con la livrea esterna verde Bedford metallizzato. Nuova la collezioni di cerchi in lega da 20 e 21 pollici, a cui si aggiungono le ruote forgiate da 21 pollici a 6 doppie razze, brunite e dalla finitura satinata per la Audi RS e-tron.

Abitacolo

All’interno troviamo numerose novità, tra cui gli inserti in carbonio opaco e le finiture Vanadium, cangianti di tonalità in base alla luce. Nuovi i sedili sportivi plus, di serie a partire dalla S e-tron GT, così come l’inedito volante piatto alle estremità superiore e inferiore e dotato di una marcatura rossa a ore 12. Chi desidera maggiore personalizzazione può optare sui pacchetti design RS, o richiedere il tetto panoramico a trasparenza adattiva, la cui superficie elettrocromatica in vetro può opacizzarsi. Upgrade dedicato anche a la strumentazione digitale Audi virtual cockpitplus che ora fornisce nuove informazioni in tempo reale, anche in merito alla temperatura della batteria e alla massima potenza di ricarica disponibile.

Motori e autonomia

La versione Audi S e-tron GT vanta una potenza massima di 680 CV e 740 Nm di coppia, ovverobBen 150 CV e 110 Nm in più rispetto alla precedente variante d’ingresso. Salendo di gradino troviamo l’Audi RS e-tron GT che può contare 856 CV (+210 CV rispetto al precedente modello) e 865 Nm (+35 Nm). Al top di gamma si posiziona l’Audi RS e-tron GT performance con 925 CV e 1.027 Nm che rappresenta l’Audi di serie più potente di tutti i tempi. Quest’ultima scatta da 0 a 100 km/h in soli 2,5 secondi ed è autolimitata a 250 km/h.

Autonomia

La nuova batteria permette alla S e-tron GT di raggiungere un'autonomia massima di 609 km (ciclo misto WLTP), pari a 100 km in più rispetto alla versione precedente. La e-tron GT vanta invece un'autonomia di 597 km (+102 km), mentre la RS e-tron GT performance raggiunge quota 585 km.

La velocità di ricarica in corrente continua può raggiungere i 320 kW (+50 kW), così da permettere di passare, mentre 280 km di autonomia si raggiungono in 10 minuti.

Prezzo

I prezzi della e-tron GT partono da 128.400 euro per la S e-tron GT e raggiungono i 175.400 euro della versione top di gamma RS e-tron GT performance.