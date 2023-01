Audi Identity Black, A3, Q3 e Q5 vestono di nero

Identity Black, allestimento sportivo già presente su A1 e Q2, si estende ora alle gamme Audi A3, Q3 e Q5. Caratterizzato da elementi estetici esclusivi, con finiture esterne e interne in nero, cerchi in lega Audi Sport fino a 21 pollici di diametro, la configurazione aggiunge anche equipaggiamenti avanzati di serie, con un vantaggio per i clienti fino al 45% rispetto all’acquisto dei singoli accessori: ne sono un esempio i sedili anteriori sportivi su A3 Sportback e i gruppi ottici a matrice di LED su Q5 e la sua variante Sportback.

Audi A3 Identity Black, stile e sportività

La hatchback dei Quattro Anelli, leader del segmento C premium nel 2022, può essere ordinata con il nuovo allestimento nelle varianti con potenza uguale o superiore a 150 CV, oltre che nella versione ibrida plug-in 1.4 (40) TFSI e S Tronic da 204 CV. Oltre ai contenuti del pacchetto S line Edition, tra cui cerchi in lega Audi Sport nero antracite da 19 pollici (18 pollici per quella “alla spina”), viene aggiunto il cosiddetto nero plus; questo comprende inserti del paraurti, cornici calandra, cristalli e badge in finitura nera. Total black anche le calotte degli specchietti retrovisori esterni e il cielo del tetto, per uno stile sobrio, ma aggressivo allo stesso tempo.

Q3 e Q5: anima “dark”, anche in versione Sportback

Come anticipato, il “trattamento” Identity Black riguarda anche due sport utility best seller del marchio. In primis Audi Q3 / Q3 Sportback, anche in versione plug-in hybrid e nelle varianti a trazione anteriore, aggiunge alle dotazioni dell’allestimento S Line Edition cerchi in lega Audi Sport da 20 pollici a 5 razze doppie, caratterizzati da tornitura lucida e inserti in nero opaco, oltre al pack look nero plus, che comprende vetri oscurati, barre al tetto, gusci retrovisori e cielo vettura. Q5 / Q5 Sportback, il SUV dei Quattro Anelli più venduto nel mondo per versatilità, tecnologia, sicurezza ed estetica sportiva, riceve numerosi upgrade anche sulle versioni ibride plug-in 2.0 (50) TFSI, quattro S tronic 299 CV e 2.0 (55) TFSI e quattro S tronic 367 CV: oltre a cerchi in lega da 21 pollici nero antracite, torniti a specchio, pacchetto esterno lucido nero plus e finiture total black anche in abitacolo, i proiettori LED Audi Matrix sono di serie. I sofisticati fari, disattivando i singoli diodi anche in modo predittivo, consentono la creazione di zone d’ombra nel fascio di luce evitando l’abbagliamento di chi marcia in senso opposto.

Prezzi e formule finanziarie

Concludiamo parlando di prezzi della gamma Identity Black. Audi A3 attacca il listino a 39.900 euro (35 TFSI); Q3 va da 47.000 euro (49.950 per la versione coupé Sportback), mentre Q5 parte da 68.650 euro. Interessante la possibilità di usufruire del finanziamento Audi Value, che garantisce il valore futuro garantito del veicolo prossimo al 50% del prezzo e include il piano di manutenzione Audi Premium Care per 24 mesi o 30.000 km e l’estensione di garanzia Audi Extended Warranty per 1 anno o 60.000 km. Scegliendo, invece, la formula di noleggio a lungo termine si può godere di tutti i vantaggi del possesso senza sottostare agli oneri di gestione dell’auto: tutto, dalla copertura assicurativa alla manutenzione ordinaria e straordinaria, è incluso nel canone mensile.