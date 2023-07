Audi Q6 e-tron, il rivoluzionario Suv elettrico pronto a stupire

La Casa dei quattro anelli ha finalmente terminato lo sviluppo della nuova Audi Q6 e-tron, l’inedito SUV 100% elettrico che porta in dote tutte le ultime e più sofisticate dotazioni tecniche e tecnologiche del Gruppo Volkswagen. Prima dell’atteso debutto, il Costruttore tedesco ha diramato alcune immagini della vettura camuffata, accompagnata dalle prime informazioni del modello che andremo a scoprire.

Audi Q6 e-tron, nuova piattaforma

L’Audi Q6 e-tron si basa sull’inedita piattaforma PPE (Premium Platform Electric), sviluppata appositamente per i veicoli elettrici e realizzata in collaborazione con Porsche. La vettura sarà inoltre il primo modello 100% elettrico ad uscire dalla catena di montaggio dello stabilimento di Ingolstadt, in Germania. Questo inedito pianale sarà sfruttato per un utilizzo trasversale, infatti potrà essere impiegato su modelli di differenti dimensioni e con varie configurazioni di carrozzeria che comprendono oltre ai SUV, anche le berline, le coupé e le station wagon.

Design

Nonostante le immagini a nostra disposizione mostrino un esemplare con livrea camouflage, è possibile apprezzare le forme scolpite e dinamiche che distinguono questo SUV e che richiamano l’ultimo linguaggio stilistico della Casa teutonica. Il frontale risulta dominato dai gruppi ottici dalla forma affilata che si dividono in due livelli e che vengono separati dalla mascherina single frame “chiusa” per offrire una migliore efficienza aerodinamica. Il fascione paraurti avvolge tutto il frontale e ingloba prese d’aria aggressive. La parte laterale è filante e muscolosa, mostrano un terzo montante leggermente inclinato, mentre la zona posteriore sfoggia un piccolo spoiler nella parte posteriore del lunotto e proiettori con luci LED che si estendono in maniera orizzontale per tutta la larghezza dell’auto.

Speiali fari OLED

Sulla Q6 e-tron debutta per la prima volta in assoluto la seconda generazione della tecnologia OLED che nel prossimo futuro contraddistinguerà tutte le firme luminose dei modelli Audi. Oltre a regalare un inedito look, questa tecnologia offre l’innovativa Luce di comunicazione che va a vantaggio della sicurezza del guidatore e degli altri utenti della strada.

Grazie a un massimo di 8 firme luminose per le luci diurne dei proiettori, gli Audi Matrix LED e i gruppi ottici posteriori OLED 2.0 permettono di personalizzare la vettura in maniera stupefacente. Queste personalizzazioni sono gestite tramite il sistema d’infotainment MMI o in alternativa usando l’app myAudi. Le firme luminose digitali possono essere ordinate anche successivamente all’acquisto della vettura grazie alle Functions on Demand.

I gruppi ottici posteriori dotati di tecnologia OLED 2.0 sfruttano sei nuclei per un totale di 360 segmenti in grado di generare una immagine luminosa inedita ogni dieci millisecondi. La firma luminosa attiva genera un effetto ottico ispirato al moto perpetuo. I proiettori frontali sfruttano invece 12 segmenti dimmerabili verso il basso e verso l’alto, con i singoli segmenti che interagiscono in modo che l’intensità complessiva della firma luminosa risulti costante. I fari della Q6 e tron possono anche comunicare con le altre auto e le infrastrutture smart grazie all’uso della tecnologia Car-to.X.

Potenza e autonomia

La gamma della vettura sarà caratterizzata da vari livelli di potenza che dovrebbero raggiungere un massimo di 500 CV, erogati da due propulsori elettrici collegati ai due assi per offrire una trazione di tipo integrale. I motori sono alimentati da una batteria da circa 100 kWh che dovrebbe garantire 600 km di autonomia e dotata di una capacità di ricarica ultra rapida (dall’10 all’80% in 10 minuti con le colonnine super fast), grazie a una rete elettrica a 800 volt.

Quando arriva

Il debutto della nuova Audi Q6 e-tron è stato fissato per i primi mesi del 2024, ma siamo sicuri che altre interessanti informazioni arriveranno subito dopo l’estate.