Audi Q6 Sportback e-tron, l’anteprima esclusiva illumina la Coppa del Mondo di sci a Cortina

Ascolta ora 00:00 00:00

Audi torna a scegliere Cortina d’Ampezzo come palcoscenico esclusivo per un lancio straordinario. Durante il weekend del 18 e 19 gennaio, in concomitanza con le gare femminili dell’Audi FIS Ski World Cup, la casa automobilistica ha presentato in anteprima italiana la nuova Audi Q6 Sportback e-tron.

Audi Q6 e-tron Sportback

Nella centrale Piazza Roma è stata esposta l’Audi Q6 e-tron Sportback, il suv coupé che incarna i valori chiave del brand: versatilità, dinamismo, tecnologia e sicurezza. Il modello combina un design sportivo e muscolare con i vantaggi della piattaforma elettrica premium di Audi, offrendo prestazioni elevate, efficienza, velocità di ricarica leader nel settore e un’autonomia fino a 656 km WLTP, grazie a un’aerodinamica ottimizzata. Il pubblico ha potuto ammirare anche l’Audi A6 Avant e-tron, mostrata per la prima volta su strada nelle Dolomiti. Questa berlina elettrica rappresenta un nuovo standard per la mobilità a zero emissioni, distinguendosi per efficienza, autonomia, ricarica e piacere di guida.

Audi e il debutto della nuova gamma di auto elettriche

Audi ha scelto Cortina d’Ampezzo per il debutto della nuova gamma di vetture elettriche, rafforzando il legame con il territorio iniziato nel 2017 attraverso una partnership con il Comune. Questo evento si inserisce nella strategia del marchio, da sempre associato alla sportività e agli sport invernali, un legame nato nel 2001. Audi, Title Sponsor della Audi FIS Ski World Cup, sostiene le tappe italiane della competizione per il 23° anno consecutivo e collabora da oltre 17 anni con la Federazione Italiana Sport Invernali (FISI), promuovendo eccellenza e performance. Durante l’evento, alla presenza del Direttore di Audi Italia Timm Barlet, atlete come Sofia Goggia, Federica Brignone e Marta Bassino hanno incontrato i fan e celebrato i loro successi presso lo spazio dedicato alla nuova Audi Q6 Sportback e-tron, festeggiando anche la vittoria di Sofia Goggia e il primo podio a Cortina di Federica Brignone.

L'accordo con la Fondazione Cortina

Audi ha siglato un importante accordo con la Fondazione Cortina come Official Partner, con l’obiettivo di supportare la località nei grandi eventi sportivi in vista del 2026. Insieme, hanno sviluppato progetti che valorizzano le eccellenze di Cortina e promuovono soluzioni innovative per la mobilità in montagna. La presenza di Audi a Cortina include collaborazioni rinnovate fino a novembre 2026, con touchpoint strategici come l’iconico Hotel de La Poste vicino a Piazza Roma.

Inoltre, le Audi Digital Island, installazioni digitali lungo le vie cittadine, offrono punti di ricarica per e-bike e dispositivi mobili, creando un’interazione tra utenti e ambiente grazie a un sistema connesso. Audi si impegna anche a migliorare la mobilità sostenibile a Cortina attraverso l’implementazione di infrastrutture di ricarica dedicate a tutti gli utenti.