Audi RS 4 Avant e RS 5, ancora più estreme con i pacchetti competition

Sempre più “RennSport”. I nuovi pacchetti competition e competition plus, dedicati alle sportive RS 4 Avant e RS 5, portano in dote accessori estetici e tecnici dedicati, oltre a miglioramenti alle perfomance ottenuti tramite nuova calibrazione software.

Audi RS 4 Avant, RS 5 Sportback, RS 5 Coupé, più “cattive” fuori e dentro

Numerosi gli upgrade degli inediti pacchetti che, oltre a donare un look estremamente aggressivo, consentono di alzare ulteriormente l’asticella prestazionale (come vedremo tra una manciata di righe). A livello estetico troviamo dettagli in nero lucido, sia esterni che interni, rivestimenti dei sedili in microfibra Dinamica e pelle Nappa ed esclusivi cerchi in lega da 20 pollici a cinque razze in color nero con tornitura a specchio. Gli anteriori, inoltre, integrano freni carboceramici con pinze rosse che, in sinergia con software ABS specifico e pneumatici Pirelli P Zero Corsa, riducono di ben 2 metri lo spazio d’arresto da 100 a 0 km/h. A richiesta, infine, possono essere ordinati elementi in carbonio opaco come le calotte degli specchietti retrovisori laterali.

Fatte per la pista

Come anticipato, i cambiamenti più interessanti riguardano affinamenti di carattere elettronico, ma non solo. Innanzitutto, la velocità massima aumenta di 10 km/h, arrivando a 290 km/h; più rapidi anche i tempi d’innesto tra i rapporti del cambio Tiptronic, grazie alla nuova taratura software, oltre a quelli di accelerazione. Lo 0-100 km/h della RS 4 Avant, ad esempio, è coperto in soli 3,9 secondi, contro i 4,1 della versione “base”; la RS5, invece, impiega 3,8 secondi (un decimo in meno rispetto alla standard). Gli interventi sulla centralina, poi, migliorano ulteriormente la prontezza di erogazione del propulsore V6 da 2,9 litri bi-turbo da 450 CV e 600 Nm. Il tutto con un sound ancor più coinvolgente: l’impianto di scarico sportivo RS con terminali in finitura nera opaca, infatti, si percepisce maggiormente all’interno dell’abitacolo per via dell’eliminazione di alcuni materiali fonoassorbenti. Soluzione che ha portato anche a un risparmio di peso di ben 8 kg. Nello specifico, la RS 4 ferma l’ago della bilancia a 1.745 kg; mentre la RS5 pesa 1.685 kg in versione Coupé, 1.720 in quella berlina Sportback.

Importanti migliorie anche sul versante dinamico, soprattutto nella configurazione top di gamma competition plus, che include ammortizzatori a ghiera completamente regolabili, con abbassamento fino a 20 mm, e barre antirollio irrigidite. Affinati anche lo sterzo, più diretto e preciso grazie al passaggio di rapporto da 15,9:1 a 13,1:1, e la trazione integrale Quattro, con nuovi settaggi per differenziale centrale e posteriore: nello specifico, il primo privilegia la ripartizione della spinta al retrotreno; il secondo distribuisce in maniera lievemente differente la coppia tra le due ruote posteriori, per diminuire il sottosterzo e massimizzare l’agilità.

Pacchetto Audi competition e competition plus, i prezzi

Quanto costano i nuovi pacchetti proposti dalla Casa dei quattro anelli? Per il competition bisogna aggiungere 9.900 euro al prezzo della vettura scelta; scegliendo l’estremo competition plus, invece, la cifra sale notevolmente: + 22.500 euro per RS 5 Coupé, + 24.250 euro per RS 4 Avant e RS 5 Sportback.