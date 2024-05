Audi RS4 Avant e Pirelli insieme per la nuova serie limitata “edition 25 years”

È passato esattamente un quarto di secolo da quando fu lanciata la prima Audi RS4 Avant, versione ad altissime prestazioni della nota station tedesca di segmento “D”. Per festeggiare questo anniversario, la Casa dei Quattro Anelli ha deciso di realizzare la serie speciale Audi RS4 Avant edition 25 years, presentata come la RS4 più veloce e prestazionale di sempre e realizzata in soli 250 esemplari.

Audi RS 4 Avant edition 25 years e Pirelli

Per offrire le migliori performance, la divisione Audi Sport si affida da tempo alla Pirelli, azienda leader nella produzione di pneumatici e fornitore di numerosi campionati motorsport (F1 in primis). Anche in questo caso, il Costruttore teutonico ha scelto Pirelli per l’equipaggiamento di Audi RS 4 Avant edition 25 years. Questa versione celebrativa può infatti contare su due opzioni di pneumatici: Pirelli P Zero Corsa in primo equipaggiamento e un set specifico per l’uso in circuito di Pirelli P Zero Trofeo RS equipaggiati con la tecnologia Cyber e abbinati al sistema Track Adrenaline, entrambi nella misura 275/30R20.

Un’altra chicca firmata Pirelli che equipaggia questa speciale RS sono i già citati sensori Pirelli Cyber, capaci di rilevare le condizioni degli pneumatici per poi trasmetterle al guidatore sfruttando un’app specifica scaricabile sul proprio smartphone. Questi elementi, insieme a un modulo GPS ad alte prestazioni, compongono il sistema Track Adrenaline e fungono da “assistente virtuale” nelle sessioni in pista. Con il manometro digitale è infatti possibile impostare il set up desiderato prima di partire e a fine sessione si possono analizzare i dati registrati sull’app.

Design ispirato ad Audi RS 4 Sport del 2001

Dal punto di vista della personalizzazione, l’Audi RS 4 Avant edition 25 years può essere scelta con la livree grigio Nardo, nero Mythos o nell’evocativa verniciatura giallo Imola, chiaro omaggio ad Audi RS 4 Sport del 2001. Per quanto riguarda l’estetica, troviamo cornici dei cristalli in nero lucido, cristalli posteriori oscurati, inserto nero dedicato ai gruppi ottici posteriori, i quattro anelli e le scritte Audi in total black e i proiettori Audi Matrix LED bruniti. Degno di nota il pacchetto estetico in carbonio opaco che comprende calotte dei retrovisori laterali, blade anteriori, sezione inferiore delle minigonne e estrattore in fibre composite. L’abitacolo sfoggia invece cuciture in giallo per corona del volante, braccioli e console in Alcantara. I sedili a guscio RS con schienali in carbonio sono rivestiti in pelle nera e microfibra Dinamica con cuciture sempre in giallo.

Raggiunge il muro dei 300 km/h

Sotto il cofano troviamo il noto e portentoso Il V6 biturbo che in questa versione eroga 470 CV e 600 Nm di coppia, ovvero 20 CV in più rispetto all’unità della versione RS standard. Nuova anche la taratura dell’elettronica del cambio tiptronic a otto rapporti: i dati dichiarati parlano di uno scatto da 0 a 100 km/h in 3,7 secondi e di una velocità massima di 300 km/h, superiore di 20 km/h rispetto al modello RS base.

Nuovo assetto e freni

Questa speciale RS4 Avant è dotata di ammortizzatori a ghiera regolabili manualmente che permettono di ridurre l’altezza da terra di 10 mm rispetto alla versione RS standard, mentre agendo sulle

ghiere è possibile ribassare ulteriormente l’assetto di 10 mm Come se non bastasse la dotazione di serie include anchecon terminali in nero opaco.