Il rinnovamento non si ferma in casa Audi, tanto che da Ingolstadt arrivano delle sfiziose proposte all’insegna della potenza e delle prestazioni: le nuove RS6 Avant e RS7 Sportback Performance. Queste varianti raggiungono dei livelli tecnici e dinamici ancora più alti rispetto alle versioni standard, ma per ottenere questi privilegi tutto ha un costo. Il loro listino, in Germania, parte da 135.000 euro. La qualità si paga.

Il motore diventa più potente

Sotto al cofano delle due sportive tedesche ruggisce, letteralmente, il possente motore V8 da 4,0 litri che adesso vanta due nuovi turbocompressori dalle dimensioni più grandi e dalla maggiore pressione di sovralimentazione. Questi interventi innalzano la soglia della potenza, che cresce di 30 CV di pari passo con la coppia che migliora di 50 Nm, fino ad arrivare a 621 CV e 850 Nm. Il tutto si traduce in prestazioni, che anche a livello numerico raggiungono vette di eccellenza: da 0 a 100 km/h in 3,4 secondi, ben 0,2 secondi in meno delle varianti standard. La velocità massima, invece, sale a 280 km/h, grazie all’introduzione del RS Dynamic Package, che incorpora anche il sistema di sterzo integrale dinamico e un differenziale sportivo posteriore quattro. Non finisce qui, perché è disponibile anche la versione Plus di questo pacchetto, che include un sistema frenante in carboceramica dal peso di 34 kg in meno se confrontato con la sua alternativa in acciaio, e che consente di avere una velocità massima di 305 km/h.

Le due Audi migliorano sotto più aspetti

All'Audi fanno le cose per bene, dunque sulle due novelle versioni Performance si ottiene anche una sensibile riduzione del peso; infatti, in entrambi i casi le due vetture sulla bilancia sfoggiano 8 kg in meno, tanto da fissare l'ago della RS7 Sportback Performance a 2.065 kg e della RS6 Avant Performance a 2.090 kg. Il pacchetto comprende anche un nuovo differenziale centrale autobloccante più compatto per un aumentare concreto della dinamica di guida, un sistema di sterzo aggiornato per essere ancora più preciso, e un cambio automatico a otto rapporti più veloce e preciso negli innesti di marcia. A disposizione ci sono anche dei nuovi cerchi in alluminio da 21″ con design a stella a dieci razze, ma per i clienti più esigenti sono a disposizione anche delle ruote da 22″ in una varietà di finiture che vanno dal nero opaco all’oro opaco, tutte contraddistinte da un disegno ispirato al mondo del motorsport, che aiuta a migliorare il raffreddamento dei freni.