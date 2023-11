Audi TT Roadster Final Edition, il canto del Cigno che anticipa la fine della produzione della spider tedesca

L’Audi TT, una delle sportive simbolo dell’epoca moderna della Casa dei quattro anelli, sta per andare definitivamente in pensione. Lo scorso febbraio il Costruttore teutonico aveva annunciato l’addio al mercato di questo apprezzatissimo modello, nato nell’ormai lontano 1998 e proposto in tre differenti generazioni, tutte declinate nelle varianti di carrozzeria coupè e roadster. Tra le varie edizioni speciali lanciate da Audi per salutare la TT, l’ultima in ordine di tempo prende il nome di Audi TT Roadster Final Edition che sarà distribuita però esclusivamente sul suolo americano.

Audi TT Roadster Final Edition, molto esclusiva

Come è lecito aspettarsi, la casa di Ingolstadt ha personalizzato questa Final Edition in maniera a dir poco esclusiva. La vettura sfoggia una livrea di colore verde scuro denominata “Goodwood Green Pearl” realizzata dal reparto “Audi Exclusive”. Il tetto in tela a comando elettrico risulta vanta un perfetto contrasto grazie al suo colore grigio, utilizzato per la prima volta su questo modello. Il corpo vettura sfoggia inoltre numerosi dettagli in grigio opaco presenti che impreziosiscono paraurti e specchietti. Completano l’effetto scenico i cerchi in lega multiraggi color argento e dettagli specifici in fibra di carbonio.

Abitacolo lussuoso

L’abitacolo è allo stesso tempo lussuoso e sportivo. Spiccano i rivestimenti in pelle marrone dedicati ai sedili sportivi ad alto contenimento e i pannelli porta. Il volante sportivo e la plancia sono invece di colore nero.

Motore 2.0 litri turbo

Sotto il cofano di questa TT Roadster batte il noto motore benzina a quattro cilindri 2.0 litri turbo in grado di sviluppare 231 CV sulla trazione integrale Quattro e gestito dal cambio a doppia frizione a sette rapporti S-Tronic. L'ottimo handling è inoltre assicurato dalla presenza delle sospensioni a controllo magnetico Audi Magnetic Ride che permettono di abbassare il baricentro di 0,7 cm. Come accennato in precedenza, l’ Audi TT Roadster Final Edition sarà disponibile solo per gli USA, quindi per entrarne in possesso sarà eventualmente necessario rivolgersi al mercato parallelo d’importazione.