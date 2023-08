Auto 4x4: 5 nuovi modelli che (forse) ti sono sfuggiti

Inarrestabili, grandi compagne d'avventure, le auto 4x4 sono indicate soprattutto a chi deve fronteggiare strade difficoltose, non solo sterrate o poco battute, ma anche fangose o ricoperte di neve. La domanda verso questi veicoli cresce a livello mondiale e anche l'offerta inizia a essere adeguata, perché all'automobilista medio piace avere tutte e quattro le ruote che girano, anche per motivi di sicurezza. Dunque, vediamo le cinque novità più gustose e che - forse - vi siete persi in questo 2023.

Ineos Grenadier

L'Ineos Grenadier è una proposta recente, ma sembra ispirarsi al passato. Guai a pensare che sia un veicolo nostalgico, perché la tecnologia non manca anche se a predominare è la meccanica. È massiccio, squadrato, con le ruote posizionate alle estremità del telaio; ogni elemento è stato studiato per rendere la vita in offroad più facile. Il telaio è in acciaio zincato a longheroni e traverse, e conta su sospensioni a ponte rigido e sulla trazione integrale permanente con tre differenziali: il longitudinale, o centrale, e i trasversali (quelli sugli assi anteriore e posteriore). I motori, invece, sono due: un 3.0 turbo a sei cilindri a benzina da 286 CV (450 Nm di coppia), e un diesel 3.0 litri da 249 CV (550 Nm di coppia). Entrambi sono di derivazione BMW ma tarati dagli ingegneri di Ineos per funzionare al meglio con la destinazione d'uso del veicolo. Il cambio è un automatico ZF a otto rapporti che è stato rivisto dalla Magna Steyr aggiungendo un convertitore di coppia maggiorato, con riduttore dal rapporto di 2,5:1, così da poter usare la funzione 4x4 anche a velocità minime.

Prezzo a partire da 69.290 euro

Fiat Panda 4x40

L'utilitaria che ha saputo ritagliarsi un ruolo da vero fuoristrada compie quarant'anni. La Fiat Panda 4x4 ha infatti esordito nel 1983, per questo motivo il costruttore torinese ha deciso di rilasciare sul mercato una limited edition speciale, prodotta in soli 1983 esemplari. Si tratta della Panda 4x40° che sfoggia una livrea esterna color Avorio, abbinata a cerchi in lega Style bicolore da 15'' e a calotte degli specchietti neri. Il corpo vettura è personalizzato con modanature laterali verniciate con logo 4x40° in rosso, a cui si aggiungono adesivi che riprendono la silhouette della Panda originale e attuale e lo stemma 4x40° sul montante centrale. La sua dotazione è ricca: fendinebbia anteriori, luci diurne a LED, cristalli oscurati, ganci traino anteriori rossi e barre al tetto nere. All’interno spiccano il volante in pelle e il pomello del cambio, mentre dal punto di vista tecnologico e dell’intrattenimento troviamo la radio DAB 7 pollici touchscreen con CarPlay/Android Auto, climatizzatore automatico, specchietti retrovisori elettrici e riscaldati, sensori crepuscolare e pioggia e sensori di parcheggio posteriori.

Prezzo a partire da 23.000 euro

Auto 4x4, Isuzu D-MAX

Il nuovo Isuzu D-Max è un canto in onore dei mitici cassonati, che non vogliono morire mai. Il pick-up giapponese abbina al suo animo gagliardo degli interni di ottima fattura, spazio e moderni per il suo segmento. Rispetto al passato è stato svolto un lavoro eccellente per raggiungere dei più elevati standard di comfort. Migliora anche l'infotainment, adesso legato a uno schermo touch da 9 pollici. Su strada, ma soprattutto in off-road, questo 4x4 dà il meglio di sé e il merito è anche del suo robusto motore da 1.9 litri turbodiesel da 163 CV, oltre che del telaio a longheroni.

Prezzo a partire da 28.000 euro

Subaru Solterra

La Subaru Solterra è il primo fuoristrada elettrico del brand giapponese e fa ben sperare per il futuro. La trazione integrale permanente unita ad angoli d’attacco, di dosso e di uscita significativi le permettono di pareggiare le prestazioni dei principali fuoristrada endotermici, grazie all’immediata coppia assicurata dell’elettrico. Due motori eAxle (trifase sincroni a magneti permanenti) sono montati su ciascun asse, alimentati dalla nuova batteria agli ioni di litio da 71,4 kWh, a 355 V con 96 celle, collocata nella zona inferiore della piattaforma, raffreddata a liquido. La potenza complessiva dei due motori arriva a 218 CV e 336 Nm di coppia massima, istantanea, sommando i valori di entrambe le unità. Autonomia dichiarata di 464 chilometri. Dal punto di vista della ricarica, la sua architettura a 355 V supporta ricariche rapide fino a 150 kW e in corrente alternata solamente fino a 7,4 kW.

Prezzo a partire da 59.000 euro

Mazda CX-60

La Mazda CX-60 indossa i panni dell'ammiraglia del marchio, esprimendo il meglio del repertorio tecnico e contenutistico della produzione ultra centenaria della Casa di Hiroshima, della quale questo modello vuole essere il fiore all'occhiello. L'auto si presenta massiccia, robusta, ma al tempo stesso dinamica e pronta ad aggredire il vento, come un feroce felino all'attacco. Il fatto che adotti uno schema con motore longitudinale e trazione integrale (o posteriore), impone la scelta di un lungo cofano che si staglia sulla scena con una calandra monumentale. La motorizzazione può essere ibrida ma anche a gasolio (3.3 litri con 6 cilindri in linea da 200 o 254 CV; 249 per l'Italia a causa del super bollo). La trasmissione è automatica a 8 rapporti senza convertitore di coppia, molto rapida e reattiva. Sul tunnel centrale poi c'è il manettino del Mi-drive con cui si possono scegliere le varie modalità di guida: Sport, Normal e Off-Road.