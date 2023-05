Auto a 7 posti: i migliori modelli del 2023

Spazio a volontà, questo è il motto di chi ricerca sul mercato delle quattro ruote, un veicolo che sia in grado di ospitare ben sette passeggeri. Le auto a 7 posti sono una manna dal cielo perché chi ha l'esigenza di spostarsi con una famiglia numerosa, o per coloro che hanno la pazza idea di portarsi in vacanza più amici possibili. In ogni caso, indipendentemente dalla destinazione d'uso, il mercato automotive in questo 2023 offre un buon numero di proproste che rispecchiano questo requisito fondamentale. Scopriamo quelle che sono le migliori.

Skoda Kodiaq

Linee maestose e tratti spigolosi, la Skoda Kodiaq prende vita dallo stesso pianale della Volkswagen Tiguan. Questo SUV da 4,70 metri di lunghezza viene proposto anche in configurazione 7 posti, ed eccelle per un comfort di primissimo livello. Versatilità e praticità sono alla base di un veicolo moderno e altamente funzionale. Le motorizzazioni sono solamente a benzina o gasolio, con trasmissione automatica DSG, una delle migliori in circolazione. La trazioen può essere sia anteriore che 4x4.

Prezzi a partire da 40.850 euro.

Tesla Model Y

Affascinante, elettrico e compatto. Tesla riscuote una grande consenso a tutte le latitudini e parte di tale successo è da riferire anche al suo SUV da 7 posti: il Model Y. Oltre alla terza fila di sedili, a bordo c'è spazio anche per molte attrezzature nel vano di carico molto ampio (1,9 metri cubi di spazio), il quale è sfruttabile anche grazie alla panchetta posteriore reclinabile. Nell'abitacolo, poi, il tetto panoramico in vetro e la seduta alta danno una sensazione di spaziosità unica e garantiscono una visuale eccellente. Nella versione Dual Motor Performance Awd con propulsione elettrica arriva a erogare una potenza massima di 340 kW/462 cavalli e una coppia massima di 638 Nm. La trazione integrale è permanente. L’accelerazione da 0 a 100 km/h avviene in 3,7 secondi, autonomia intorno ai 550 km.

Prezzo a partire da 46.990 euro.

Volkswagen Touran

Non poteva mancare in rappresentanza della monovolume, ormai specie in via di estinzione, la Volkswagen Touran. La vettura tedesca è una delle regine della praticità, con spazio a volontà anche per sette persone. Il suo abitacolo è luminoso, ampio e ben rifinito. Il comfort resta una priorità dell'auto made in Wolfsburg. Naturalmente, quando i due strapuntini sono alzati, il bagagliaio si riduce, ma quando si abbassa si toccano delle quote di capacità molto elevate. Motori benzina e gasolio.

Prezzo a partire da 39.500 euro.

Peugeot 5008

Un SUV grande e spazioso, come una grossa monvolume. Può essere riassunta così la Peugeot 5008, che in 4,64 metri offre un abitacolo in cui possono prendere posto ben 7 passeggeri, senza troppe difficoltà. Il desing esterno è ricercato, mentre le rifiniture interne son ben curate. Molto ampio il bagagliaio che tocca quota 702/1940 litri. I motori a disposizione di questo maxi veicolo francese sono a benzina e gasolio, mentre la trazione è soltanto anteriore.

Prezzo a partire 37.170 euro.

Auto a sette posti, Land Rover Discovery Sport

La Land Rover Discovery Sport si distingue per un aspetto moderno e dinamico, combinato con delle qualità sorprendentemente pratiche in un corpo vetture (da fuoristrada) di 4,60 metri. L'offroad britannico può essere declinato anche in versione sette posti, grazie a un paio di strapuntini a scomparsa in terza fila. Molto elevato il livello di materiali e finiture, con rivestimenti in pelle di serie per gli allestimenti di punta HSE e Luxury. Il compromesso di taratura delle sospensioni permette un comfort da berlina su strada e una certa destrezza su strade non battute.