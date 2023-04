SUV di lusso: 5 modelli tra i più costosi al mondo

I SUV sono la categoria automobilistica che va per la maggiore, quella più desiderata e agognata. Questi veicoli polivalenti e a ruote alte hanno gradualmente conquistato la scena internazionale, togliendo posto alle berline e alle station wagon, dando vita a un fenomeno collettivo che è sfociato nel totale innamoramento. Sono disponibili per ogni fascia di prezzo, ormai, e in ogni taglio di grandezza. Come ogni oggetto di grande diffusione, però, hanno anche un lato glamour che punta dritto al lusso e a quella frangia di popolazione mondiale che corrisponde all'1%: i "super ricchi". Quali sono, dunque, i SUV più costosi al mondo destinati a mini porzione di automobilisti? Scopriamolo insieme.

Bentley Bentayga Speed W12

Un SUV dal sangue blu, inconfondibile fin dal primo sguardo, con quella grande calandra che esprime un senso di pura aristocrazia. La Bentley Bentayga è un mezzo fuori dall'ordinario, destinato a un élite di persone che ricerca raffinatezza dei materiali e cura maniacale dell'assemblaggio quando viaggia a bordo di un salotto vittoriano. Sotto alla pelle, però, nasconde una piattaforma che è in comune con Audi Q8, Porsche Cayenne, Lamborghini Urus e Volkswagen Touarge, che le permette di comportarsi come un SUV moderno, dinamico e prestazionale. La versione più costosa è quella con il motore W12 da 635 CV di derivazione Volkswagen-Audi, che andrà in pensione nel 2024.

Prezzo intorno ai 260.000 euro.

Lamborghini Urus

Orami ci siamo quasi abituati all'idea di una Lamborghini a ruote alte, ma l'Urus appena è uscito ha sbalordito il mondo intero. Linee taglienti e affilate, profilo arcuato e aggressivo, come una vera supercar. Agile e scattante, il SUV di Sant'Agata è in grado di scioccare per agilità e destrezza, toccando delle punte di pura magia quando si innesca il suo motore 4.0 litri V8 biturbo da 666 CV. Con la Urus si può viaggiare fino a 305 km/h di velocità massima, immersi in un abitacolo spazioso e confortevole, eccentrico e moderno, come vuole Lamborghini. A onor del vero, prima della Urus è esistito un fuoristrada col Toro disegnato davanti, il leggendario LM002, un veicolo dal quale l'attuale SUV eredita il temperamento coraggioso.

Prezzo di 266.000 euro.

Rolls-Royce Cullinan

La Rolls-Royce Cullinan è il primo della sua specie, l'inedito SUV realizzato da un simbolo del lusso per antonomasia, come è il Brand britannico. Questo mezzo massiccio è in grado di mixare sapientemente un equipaggiamento di rara maestria artigianale con delle peculiarità tipiche del mondo offroad, come ad esempio l’assetto pneumatico autolivellante. Sotto al cofano, poi, ruggisce un motore portentoso e spaventoso al tempo stesso, un 6,75 litri V12 da 571 CV, che permette a questo mastodontico SUV di toccare delle performance di tutto rispetto, al netto di un peso complessivo ampiamente oltre la media: 0-100 km/h in appena 5,2 secondi e velocità massima di 250 km/h (limitata elettronicamente). Lo Spirit of Ecstasy troneggia come sempre sul frontale, ma stavolta può sporcarsi di fango, come mai aveva fatto prima di adesso.

Prezzo intorno ai 380.000 euro.

Ferrari Purosangue

Stordente, fuori dal comune, un oggetto raro e prezioso e, per questo motivo, a tiratura limitata di 2650 unità all'anno. A Maranello hanno deciso di cimentarsi per la prima volta nella loro storia nella produzione di un SUV, mettendo le ruote alte a una loro sportiva di razza, perché di fatto questa è la Purosangue. Una volta sfornato il proprio capolavoro, hanno messo un tetto alle unità acquistabili, consegnandolo alla storia come un oggetto da possedere e collezionare. Senza paura, gli uomini del Cavallino Rampante hanno piantato il loro miglior motore a 12 cilindri sotto al cofano della loro creatura, spingendolo fino a 725 CV. Questo vuol dire che la Purosangue scatta da 0-100 km/h in appena 3,3 secondi, mentre la velocità massima è di 315 km/h.

Prezzo intorno ai 395.000 euro.

Karlmann King SUV

Lo scettro di SUV più costoso al mondo va al Karlmann King, un oggetto straordinario con degli interni in oro e coccodrillo. Sembra uscito dal futuro, invece, viene realizzato in Italia presso la Vercarmodel Saro, di Beinasco. Stilisticamente ha qualche similitudine con il Cybertruck di Tesla, mentre sotto al cofano si nasconde un 7.0 di derivazione Ford da 420 CV. È suo lo scettro di SUV più costoso al mondo, un oggetto esclusivo e fuori di testa.