Auto elettriche: Nissan abbassa i prezzi di Ariya, ora da 42.600 euro

Nissan Ariya abbassa di oltre 8 mila euro il suo posizionamento nel mercato delle auto elettriche, modificando gamma e proponendo una politica di prezzo più accattivante. Il prezzo di listino attacca ora da 42.600 euro, una cifra che le consente anche di entrare nella fascia degli ecoincentivi statali, aumentando l’appetibilità del modello. Si sta osservando così una tendenza a ribasso dei prezzi delle auto elettriche – avviata da Tesla da ormai più di sei mesi - non dettata dalla maggior diffusione delle auto a batteria bensì da un minor costo produttivo e, in gran parte, dall’accettazione dei brand di ridurre i margini di profitto per singolo modello. Nel caso di Nissan, Ariya riduce i prezzi di accesso da 50.850 euro a 42.600, per l’allestimento Engage.

Nissan Ariya 63 kWh Engage, ora fa concorrenza a Tesla

Con una riduzione di prezzo del 16%, Nissan abbassa notevolmente la fascia e il posizionamento di Ariya, prima auto elettrica di grandi dimensioni prodotta dal brand giapponese. Paradossalmente, sebbene presenti dimensioni più generose di Nissan Leaf (4,60 m contro 4,49 m) rischia di cannibalizzare le scelte dei clienti, dal momento che la più piccola Leaf parte invece da 41.950 euro con la batteria da 62 kWh. La “sforbiciata” del costruttore però consente ad Ariya di rientrare anche nella fascia dei veicoli che possono beneficiare degli ecoincentivi, con una potenziale riduzione massima di altri 8 mila euro con la giusta combinazione di rottamazione e incentivi regionali. Questa strategia aggressiva la rende anche più economica del punto di riferimento del segmento, ovvero Model Y, a partire da 47.970 euro con 455 km di autonomia e batteria da 58 kWh: c’è però da dire che Model Y risulta più grande, con 4,75 m di lunghezza e un equipaggiamento full-optional.

Ariya apre i listini con la versione Engage, batteria da 63 kWh, autonomia da 404 km e un motore anteriore da 218 CV e 300 Nm di coppia. La gamma però continua con la batteria maggiorata da 87 kWh e motore anteriore da 242 CV con 536 km di autonomia o la più costosa 87 kWh e trazione integrale da 394 CV con 498 km di autonomia.

Ricarica gratuita per i primi 12 mesi

Per agevolare i clienti durante le fasi di ricarica, Nissan propone anche un pacchetto che prevede l’installazione di una wallbox presso la propria abitazione (nel caso fosse possibile) per poter beneficiare della ricarica a bassi costi nelle ore notturne, sfruttando il normale contatore domestico o aumentando la soglia fino a 6 kW. L’intera operazione, prevista in un pacchetto di incentivi statali proposti dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, consente anche di beneficiare di un rimborso fino all’80% dei costi di installazione: il costo di circa 1.800 euro si ridurrebbe così a 360 euro.

Per chi acquisterà inoltre Nissan Ariya entro il 31 marzo 2024, la casa giapponese ha previsto un’agevolazione ulteriore, che prevede un bonus ricarica per i primi 12 mesi successivi all’immatricolazione. Nissan prevede così un chilometraggio stimato di circa 10 mila km, per un risparmio di oltre 1.000 euro grazie al voucher mensile di 160 kWh. Stando al consumo medio dichiarato da Nissan per questo modello (17,9 kWh/100 km), si arriva ad un chilometraggio teorico mensile massimo di 909 km, ovvero 10.900 km all’anno.